كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب القطري يؤكد أهمية الفوز على المنتخب التونسي للحفاظ على فرص التأهل

Publié le Samedi 06 Decembre 2025
      
شدّد الإسباني جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، على أهمية تحقيق الانتصار في مواجهة المنتخب التونسي غدا الأحد على ملعب البيت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب قطر 2025، مؤكدا أن حظوظ "العنابي" في بلوغ الدور المقبل ما تزال قائمة لكنها تمرّ حتما عبر الفوز.

وأوضح لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أنّ الوضع الحالي يفرض على المنتخب القطري تحقيق نتيجة إيجابية لإنعاش آمال التأهل، مضيفا: "يجب أن نفوز أولا، ثم ننتظر باقي النتائج لمعرفة المتأهل عن المجموعة. شعرنا بالإحباط بعد التعادل أمام سوريا رغم الأداء الجيد، والآن تركيزنا منصبّ على مباراة الغد، ونعلم أن الفائز سيضع قدما في الدور القادم."



وأشار المدرب الإسباني إلى أن مواجهة سوريا وفلسطين أكدت أن التفاصيل الصغيرة كثيرًا ما تحسم المباريات، مضيفا أنه يأمل في أن تكون مباريات الجولة الأخيرة عادلة وتعكس واقع الأداء على أرض الملعب.

كما تحدّث لوبيتيغي عن مشاركة عدد من العناصر الجديدة في صفوف المنتخب خلال البطولة، بهدف منحهم فرصة الاحتكاك والتقييم، لافتا في المقابل إلى صعوبة خوض مباراة كل ثلاثة أيام في ظل غياب بعض اللاعبين الأساسيين.

من جانبه، أكّد اللاعب أحمد فتحي أن المواجهة أمام المنتخب التونسي ستكون "صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن الفريق يمرّ بوضع ذهني معقّد عقب التعادل مع سوريا. وقال: "تعادلنا بسبب تفاصيل صغيرة، وسنسعى إلى استثمار الجوانب الإيجابية التي ظهرت في المباراة السابقة. نحن مطالبون بتحقيق الفوز، ونعوّل على دعم جماهيرنا."


