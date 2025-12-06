كأس العرب قطر 2025:مدرب الأردن ينوه بحسم التأهل ومدرب الكويت يبدي خيبه آمله عقب الخسارة

أثنى المغربي جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني على أداء اللاعبين وحسم التأهل للدور ربع النهائي عقب الفوز على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بين المنتخبين على ملعب أحمد بن علي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس العرب قطر 2025.



وقال المدرب في تصريح له، اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن المنتخب الأردني كان الطرف الأفضل في المباراة وفرض سيطرة واضحة ليتمكن من جني الانتصار الذي مكنه من العبور للدور القادم لكاس العرب.



وأوضح السلامي أن المنتخب الأردني حصد انتصارا مهما كان بعدما دخل اللقاء بتركيز وجدية كبيرين، واستطاع خلق العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول، حيث كان بالإمكان تعزيز التقدم في النتيجة، إلا أن غياب التركيز في بعض الأوقات حال دون توسيع الفارق.وأشار المدرب إلى أن طموحات المنتخب كبيرة في الذهاب بعيدا بهذه المسابقة بعد حسم التأهل للدور ربع النهائي، مضيفا أنه سيعمل على إراحة بعض اللاعبين خلال مواجهة مصر المقبلة في ظل الإرهاق الكبير الذي يعاني منه بعض العناصر بسبب ضغط المباريات.ومن جانبه أكد علي علوان لاعب المنتخب الأردني أن الفوز على الكويت كان مهما لحسم بطاقة الترشح للدور المقبل قبل نهاية دور المجموعات بجولة، وهو ما يعطي المنتخب فرصة لالتقاط الأنفاس والتحضير بشكل جيد للمرحلة المقبلة من البطولة.وبدوره، أبدى البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب الكويتي خيبة آمله بعد خسارة نتيجة المباراة، مؤكدا أنهم لم يقدموا المستوى المأمول في الشوط الأول والذي مالت فيه الكفة لمصلحة منتخب الأردن.وأضاف المدرب "في الشوط الثاني تحسن الأداء وفرضنا ضغطا عاليا على المنتخب الأردني حتى تمكنا من تقليص الفارق وكنا قريبين من إدراك التعادل".وأكمل سوزا مشيرا إلى أنهم يتطلعون للاستمرار في العمل والظهور بالشكل الأفضل خلال المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي.