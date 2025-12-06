بطولة العالم للتايكواندو لأقل من 21 سنة: التونسية وفاء المسغوني تتوج بالميدالية الذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693445d76ad880.07894601_glhikfmjqpeon.jpg width=100 align=left border=0>

توجت اليوم السبت التونسية وفاء المسغوني بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للتايكواندو لأقل من 21 سنة الجارية بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات وزن دون 62 كلغ، اثر فوزها في الدور النهائي على الاسبانية السا سيكانيل.

وكانت المسغوني في طريقها نحو التتويج بذهبية المسابقة قد ازاحت كلا من الكازاخستانية ايوليم اسكار في ثمن النهائي والبرازيلية رافاييلا دي في ربع النهائي والروسية اناستازيا بانوفا في نصف النهائي.

وبهذا الانجاز، اضافت وفاء المسغوني ميدالية عالمية جديدة الى رصيدها بعد تتويجها بذهبية بطولة العالم للوسطيات كوريا الجنوبية 2024 والميدالية الذهبية لبطولة العالم كبريات الصين 2025 والميدالية البرونزية لبطولة العالم النسائية غينيا الاستوائية 2025.





ورفعت المسغوني رصيد تونس ضمن بطولة العالم للتايكواندو لاقل من 21 سنة الى ميداليتين اثر احراز مواطنها معتز العيفاوي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن ما فوق 87 كلغ في وقت سابق.