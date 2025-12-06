الدورة الثالثة من ملتقى تونس للرواية العربية من 11 الى 13 ديسمبر 2025 بمدينة الثقافة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6398d02324a7a1.31024106_qoplefmhingkj.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة، الدورة الثالثة من ملتقى تونس للرواية العربية، التي تنظمه بيت الرواية من 11 الى 13 ديسمبر الجاري



وتهدف هذه الدورة التي يشارك فيها نخبة من الأدباء والنقاد والكتاب عن 17 دولة عربية الى التباحث حول محور " الحلم في الرواية العربية " واثراء المدونة السردية العربية









ومن المنتظر، أن يتم خلال افتتاح الملتقى تقديم عرض فني موسيقي بعنوان "حلم" برعاية مسرح الأوبرا، على أن تتواصل أشغاله الى يوم 13 ديسمبر بدار الكتب الوطنية



يذكر، أن ملتقى تونس للرواية العربية، فى دورته الثانية، كان قد انتظم في مارس سنة 2019، تحت شعار " قضايا البشرة السوداء فى الرواية " بمدينة الثقافة بتونس العاصمة



