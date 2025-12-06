Babnet   Latest update 13:37 Tunis

وزارة التجهيز: جلسة عمل لمتابعة المسار العام لإعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6934129859f3c9.87664905_phgnmilkefoqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 11:23
      
في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، انعقدت يوم الجمعة جلسة عمل تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري خصّصت للاطلاع على المشاريع المقترحة من قبل المجالس الجهوية والمحلية والاقليمية التي سيتم ادراجها ضمن المخطط
وأوردت الوزارة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، انه تم خلال الجلسة عرض المشاريع المقترحة من قبل المجالس الجهوية والمحلية والاقليمية الخاصة بقطاع التجهيز والإسكان، فضلا عن مناقشة منهجية ضبط المشاريع التي ستدرج في منوال التنمية


وأكد الوزير على أهمية تأمين تناسق المقاربات التنموية وإضفاء أكثر نجاعة على اليات إدراج مقترحات المشاريع، مشيرا الى ان المنهجية الجديدة في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 تجسّد رؤية الدولة، التي تقوم على التخطيط التصاعدي، وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية

كما دعا الى ضرورة اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لضمان إدراج المقترحات الجهوية والمحلية، وذلك في تناغم مع استراتيجية عمل الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ،بما يساهم في إرساء تنمية شاملة وعادلة من شانها تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ،وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم


