كأس العالم 2026: مدربون يؤكدون صعوبة مجموعة تونس… والتمسك بالأمل قائم

أجمع عدد من مدربي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مساء الجمعة، على أنّ مجموعة المنتخب التونسي في مونديال 2026 تعدّ من أصعب المجموعات، بعد أن أوقعته القرعة ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الثاني (أوكرانيا أو السويد أو بولونيا أو ألبانيا). ورغم قوة المنافسين، شدّد الفنيون على أن حظوظ نسور قرطاج في التأهل تبقى قائمة إذا أحسن المنتخب استغلال إمكانياته وتهيئته الذهنية.



شهاب الليلي: "مجموعة معقدة… والتحضير الذهني سيكون حاسمًا"



لسعد الدريدي: "نسق مرتفع ومنافسون من وزن ثقيل"



محمد الكوكي: "الفرصة موجودة… وعلينا التعلم من درس 2022"



قرعة معقولة… وحسابات مفتوحة



اعتبر شهاب الليلي، مدرب النادي الرياضي البنزرتي، أنّ المجموعة السادسة "صعبة المراس" بحكم القيمة الفنية العالية لمنتخبي هولندا واليابان، إضافة إلى قوة المنتخبات الأوروبية المرشحة من الملحق.وأوضح أن تحضيرات المنتخب بعد مشاركته المرتقبة في كأس إفريقيا بالمغرب ستكون محدِّدة، مضيفًا أنّفي مثل هذه المواعيد الكبرى.ورغم الصعوبة، أكد الليلي أنّ تونسوالتأهل إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخها.من جهته، اعتبر لسعد الدريدي، مدرب الملعب التونسي، أن المنافسة ستكون "عسيرة إلى أقصى حد"، مشددًا على قيمة المنتخب الهولندي صاحب الرصيد التاريخي الكبير، وعلى قوة المنتخب الياباني الذي يتميز بالسرعة والنجاعة.وأشار الدريدي إلى أن المنتخب التونسي يحتاج إلى، مؤكداً أن المستوى الذي ستظهر به العناصر الوطنية في بداية البطولة سيكون حاسمًا في تحديد مسارها.اعتبر محمد الكوكي، مدرب النادي الرياضي الصفاقسي، أنّ تونس أمام فرصة حقيقية للتأهل إلى الدور الثاني، خصوصًا مع النظام الجديد للمونديال.وأوضح أنوالاعتماد على الروح التي ظهر بها المنتخب في بعض مبارياته، مثل المباراة الودية أمام البرازيل، قد يجعل التأهل إنجازًا واقعيًا.ولفت الكوكي إلى أنّ هولندا، رغم تاريخها العريق، تبقى أقل خطورة من منتخبات أوروبية أخرى، وأن تونس يمكنها مجاراة اليابان بالنظر إلى المواجهات السابقة بينهما، ومنها الفوز بثلاثية في 2022.كما رجّح أن يكتمل عقد المجموعة بمنتخب السويد أو بولونيا، مؤكدًا ضرورة عدم تهويل المنافسين والتعلم من تجربة مونديال قطر، حين نجح المنتخب في تقديم أداء بطولي أمام فرنسا والدنمارك.وضعت قرعة مونديال 2026 المنتخب التونسي في مجموعة قوية، لكنّ الفنيين يجمعون على أنّ، ستكون مفاتيح العبور نحو الدور الثاني.وتُقام نهائيات كأس العالم 2026 فيبين 11 جوان و19 جويلية، بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تاريخية هي الأكبر منذ انطلاق البطولة.