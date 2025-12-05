كأس العرب فيفا قطر 2025: المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69334cd28605f6.90918561_konqfhijepglm.jpg width=100 align=left border=0>

حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل الأولى إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا قطر 2025، بعد فوزه المستحق مساء الجمعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في المباراة التي احتضنها ملعب البيت.



وسجّل محمد كنو ثنائية في الدقيقتين 45 و54، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 76. أمّا هدف جزر القمر الوحيد فحمل توقيع اللاعب إبراهيم دجوجا في الدقيقة 63.









بهذا الانتصار، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين، ليضمن رسميًا العبور إلى الدور المقبل، فيما يبقى الصراع مفتوحًا بين المغرب وعُمان على البطاقة الثانية.



نتائج المجموعة الثانية

الجولة الأولى – 2 ديسمبر 2025



* المغرب – جزر القمر: 3-1

* عُمان – السعودية: 1-2



الجولة الثانية – 5 ديسمبر 2025



* المغرب – عُمان: 0-0

* السعودية – جزر القمر: 3-1



الجولة الثالثة – 8 ديسمبر 2025



* المغرب – السعودية (18:00)

* عُمان – جزر القمر (18:00)



ترتيب المجموعة الثانية

| المنتخب | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| ------------ | - | - | - | - | - | -- | ---- |

| السعودية | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |

| المغرب | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |

| عُمان | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |

