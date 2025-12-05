كأس العالم 2026: الكشف عن التركيبة الكاملة للمجموعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6933301fbecb93.16452215_hmefglpkiojnq.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي احتضنها، مساء الجمعة، مركز كينيدي للفنون بواشنطن، عن توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة على 12 مجموعة، وذلك في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة في ثلاث دول: كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.



وفي ما يلي التركيبة الكاملة للمجموعات:









المجموعة 1

* المكسيك

* جنوب إفريقيا

* كوريا الجنوبية

* المتأهل من الملحق الأوروبي الرابع



المجموعة 2

* كندا

* المتأهل من الملحق الأوروبي الأول

* قطر

* سويسرا



المجموعة 3

* البرازيل

* المغرب

* هايتي

* إسكتلندا



المجموعة 4

* الولايات المتحدة الأمريكية

* باراغواي

* أستراليا

* المتأهل من الملحق الأوروبي الثالث



المجموعة 5

* ألمانيا

* كوراساو

* الكوت ديفوار

* الإكوادور



المجموعة 6

* هولندا

* اليابان

* المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني

* تونس



المجموعة 7

* بلجيكا

* مصر

* إيران

* نيوزيلندا



المجموعة 8

* إسبانيا

* الرأس الأخضر

* المملكة العربية السعودية

* الأوروغواي



المجموعة 9

* فرنسا

* السنغال

* المتأهل من الملحق العالمي الثاني

* النرويج



المجموعة 10

* الأرجنتين

* الجزائر

* النمسا

* الأردن



المجموعة 11

* البرتغال

* المتأهل من الملحق العالمي الأول

* أوزبكستان

* كولومبيا



المجموعة 12

* إنقلترا

* كرواتيا

* غانا

* بنما



وتُجرى المباراة الافتتاحية يوم 11 جوان 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا، إيذانًا بانطلاق أول نسخة موسعة من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

* المكسيك* جنوب إفريقيا* كوريا الجنوبية* المتأهل من الملحق الأوروبي الرابع* كندا* المتأهل من الملحق الأوروبي الأول* قطر* سويسرا* البرازيل* المغرب* هايتي* إسكتلندا* الولايات المتحدة الأمريكية* باراغواي* أستراليا* المتأهل من الملحق الأوروبي الثالث* ألمانيا* كوراساو* الكوت ديفوار* الإكوادور* هولندا* اليابان* المتأهل من الملحق الأوروبي الثاني* تونس* بلجيكا* مصر* إيران* نيوزيلندا* إسبانيا* الرأس الأخضر* المملكة العربية السعودية* الأوروغواي* فرنسا* السنغال* المتأهل من الملحق العالمي الثاني* النرويج* الأرجنتين* الجزائر* النمسا* الأردن* البرتغال* المتأهل من الملحق العالمي الأول* أوزبكستان* كولومبيا* إنقلترا* كرواتيا* غانا* بنماوتُجرىيومبين، إيذانًا بانطلاق أول نسخة موسعة من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.