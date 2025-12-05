Babnet   Latest update 20:27 Tunis

فتح وكالة قنصلية للجمهورية التونسية بمدينة ليل شمال فرنسا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/680b518907dbf9.59647999_eogkljmhpnfqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 20:00 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، اليوم الجمعة ، عن فتح وكالة قنصلية للجمهورية التونسية بمدينة ليل بشمال فرنسا وذلك في إطار تقريب الخدمات القنصلية من الجالية التونسية بالخارج وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
 
وتُؤمّن هذه الوكالة ، وفق ما تمّ نشره على المنصّة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ، إسداء كافة الخدمات القنصلية والإدارية كالتعريف بالإمضاء وإنجاز الوثائق المستوجبة للزواج بفرنسا وتسليم رخص المرور  بالنسبة للخدمات اليومية وقبول مطالب جوازات السفر والبطاقات القنصلية ومطالب خدمات الحالة المدنية المختلفة ومطالب الحصول على شهادة ثبوت رخصة السياقة، بالنسبة للخدمات التي تقدّم بصفة دورية وتسليمها إلى أصحابها بعد إنجازها من قبل مصالح القنصلية العامة لتونس بباريس.

 وتمّ التأكيد على أنّه يمكن للمواطنين التونسيين الراجعين بالنظر إلى القنصلية العامة لتونس بباريس التوجّه إلى مقر الوكالة الكائن بنهد بيار موروا -5900 ليل 90 من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من التاسعة صباحا  إلى الساعة الثانية بعد الزوال  كما يمكنهم الاتصال بالوكالة عبر القنوات التالية:

الهاتف: (+33)0320733033 وكذلك البريد الالكتروني : actlille@cgt-paris.fr ورقم الواتساب بالنسبة للحالات المستعجلة والمتأكدة: 0021652494606.
 
ليلى


