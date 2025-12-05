سفير تونس بلاهاي يؤكد دعم تونس لعمل المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932fd88024194.02927091_enhiqpkfojgml.jpg width=100 align=left border=0>

أكد سفير تونس بلاهاي اسكندر الدنقلي دعم تونس لعمل المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر جسامة على المستوى الدولي من العقاب وفي تحقيق العدالة للضحايا وذلك رغم التحديات المتزايدة التي تواجهها المحكمة



وذكر السفير ، في بيان تونس الذي ألقاه يوم 02 ديسمبر الجاري، خلال اشغال النقاش العام للدورة الرابعة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنعقدة بلاهاي خلال الفترة الممتدة من 01 الى 06 ديسمبر الجاري ، بالتعاون الوثيق الذي يجمع السلطات التونسية المعنية والمحكمة ، بما يسهم في تمكين هذه الاخيرة من الاضطلاع بمهامها على أفضل وجه، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بلاهاي.





وحث الدنقزلي، بالمناسبة، المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولية الكيان المحتل لارتكابهم على مدى أكثر من سنتين جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.