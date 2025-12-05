إنطلاق أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب المنعقدة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026

انطلقت، مساء الخميس، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد أن تمت المصادقة عليه، أمس الإربعاء من قبل مجلس نواب الشعب.واستهلت الجلسة بالتصويت على الشروع في مناقشة مشروع القانون والمرور إلى التصويت على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.