فتح باب الترشح لتظاهرة "رمضانيات القصر السعيد" لسنة 2026

أعلن مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عن فتح باب الترشح أمام الفنانين وشركات الإنتاج ومتعهدي الحفلات، للمشاركة بعروضهم ضمن الدورة الرابعة من تظاهرة "رمضانيات القصر السعيد" لسنة 2026.

ويتواصل فتح باب الترشح إلى غاية يوم 25 ديسمبر 2025، ويجب على الراغبين في تقديم ملفاتهم، تضمين ملخص للعمل الفني الذي ينبغي أن يحتوي تصورا مفصلا للرؤية الفنية للعرض وأسماء المُشاركين فيه مع إرفاقه بتسجيل سمعي بصري أو رابط رقمي لمقتطفات من المشروع الفني، فضلا عن جذاذة تقنية للمشروع تحتوي على التوزيع الفني للمشاركين وكافة المسائل التقنية والفنية، مع تحديد تكلفة العمل، بالإضافة إلى بقية الوثائق الإدارية التي تمت الإشارة إليها في بلاغ الإعلان عن فتح باب الترشح.

جدير بالذكر هذه التظاهرة التي التأمت في دورتها الفارطة من 18 إلى 23 مارس 2025، يُنظمها سنويا "القصر السعيد" وتقدم للجمهور مجموعة من العروض الرمضانية التي تحتفي بالهوية الثقافية الفنية التونسية.





