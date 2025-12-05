ميسي يثير الغموض مجددا بشأن مشاركته في كأس العالم 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/7/messi2.jpg width=100 align=left border=0>

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الغموض مجددا بشأن مشاركته المنتظرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام، الصيف المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان ميسي (38 عاما) الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قد ألمح، في وقت سابق، إلى إمكانية عدم مشاركته في المونديال المقبل إذا كانت حالته الصحية والبدنية لا تسمح بذلك.

وقال ميسي، الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "ESPN" في نسختها الأرجنتينية، "آمل أن أكون هناك لقد قلت دائما إنني أحب أن أكون حاضرا في أسوأ الأحوال سأكون متواجدا لمشاهدة البطولة مباشرة من المدرجات وسيكون ذلك مميزا".





وأضاف "سأتعامل مع كل يوم بيومه، سأحاول أن أكون صادقا وواقعيا وأن أشعر بالسعادة، هذا العام شعرت بسعادة غامرة".



وتابع أن المونديال يظل حدثا استثنائيا للجميع وأنه يحمل دلالة خاصة للأرجنتينيين: "كأس العالم حدث خاص لكل بلد لكنه بالنسبة لنا كأرجنتينيين مختلف تماما لأننا نعيشه بشغف كبير".

ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2026 في 11 جوان القادم بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حيث ستكون المشاركة السادسة لميسي في حال تواجده في قائمة منتخب بلاده.

وسجل ميسي رقما قياسيا في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) بعدما أصبح أول لاعب يسجل في كل أدوار كأس العالم إذ أحرز 7 أهداف بين دور المجموعات والنهائي، وسجل هدفين أمام فرنسا في المباراة النهائية، ثم نفذ الضربة الأولى في الركلات الترجيحية التي انتهت بفوز الأرجنتين 4-2. وأضاف "سأتعامل مع كل يوم بيومه، سأحاول أن أكون صادقا وواقعيا وأن أشعر بالسعادة، هذا العام شعرت بسعادة غامرة".وتابع أن المونديال يظل حدثا استثنائيا للجميع وأنه يحمل دلالة خاصة للأرجنتينيين: "كأس العالم حدث خاص لكل بلد لكنه بالنسبة لنا كأرجنتينيين مختلف تماما لأننا نعيشه بشغف كبير".ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2026 في 11 جوان القادم بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حيث ستكون المشاركة السادسة لميسي في حال تواجده في قائمة منتخب بلاده.وسجل ميسي رقما قياسيا في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) بعدما أصبح أول لاعب يسجل في كل أدوار كأس العالم إذ أحرز 7 أهداف بين دور المجموعات والنهائي، وسجل هدفين أمام فرنسا في المباراة النهائية، ثم نفذ الضربة الأولى في الركلات الترجيحية التي انتهت بفوز الأرجنتين 4-2.