الادارة العامة للأداءات تعيد إطلاق تطبيق " TUNIMPOT" في صيغة تكنولوجية جديدة

اعادت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية إطلاق تطبيقة TUNIMPOT"" في صيغة تكنولوجية جديدة على الهواتف الذكية تمكن مستعملها من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة.



وافادت الادارة العامة للاداءات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان "TUNIMPOT"، تطبيقة مجانية يمكن تحميلها من قاعدتي التطبيقات "غوغل بلاي" مباشرة ومن ثم تثبيتها على الهواتف الذكية لتصبح جاهزة للاستخدام حتى في غياب شبكة الانترنات.



الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أصناف المرتبات والأجور وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري والمداخيل العقارية.



الطابع الجبائي المستوجب على بعض الخدمات الإدارية (استخراج بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة وجواز السفر وعمليات الإيجار المالي ومعاليم طابع جبائي أخرى).



معاليم الجولان لمختلف أصناف العربات بمختلف قواتها الجبائية والوقود المستعمل وصفة مالكيها (شخص طبيعي أو شخص معنوي) وتاريخ أول اذن بالجولان.



معاليم التسجيل المتعلقة بالعقود الناقلة للملكية الخاصة بالعقارات وكذلك عقود كراء العقارات.



الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية (الحقوق الاجتماعية في الشركات العقارية والأراضي المهيأة للبناء والعقارات المبنية المعدة للسكن والعقارات المبنية الأخرى).



وتمكن هذه التطبيقة مستعملها من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة وذلك اعتمادا على المعطيات التي يقوم بتعميرها وحسب الخيارات التي يطلبها كما تقوم بتذكيره بآجال إيداع التصاريح الجبائية أو خلاص المعاليم أو الأداءات.وقالت الادارة العامة للاداءات ان المطالب بالأداء لن يحتاج، لاحتساب أداءاته، مستقبلا لا لآلة حاسبة ولا الرجوع إلى المجلات القانونية، ذلك ان التطبيقة الجديدة لوزارة المالية تغنيه عن كل ذلك وفي دقائق معدودة، وتتيح له احتساب أداءاته أو معاليمه المستوجبة حيثما كان قبل التوجه إلى قباضة المالية لخلاصها.ويمكن لمستعمل تطبيقة "TUNIMPOT" احتساب الأداءات والمعاليم التالية:يشار إلى أن هذه التطبيقة سهرت على إعدادها مجموعة من الإطارات التابعة لمركز الإعلامية لوزارة المالية بالتعاون مع الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.