Babnet   Latest update 17:45 Tunis

الادارة العامة للأداءات تعيد إطلاق تطبيق " TUNIMPOT" في صيغة تكنولوجية جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 16:41 قراءة: 1 د, 23 ث
      
اعادت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية إطلاق تطبيقة TUNIMPOT"" في صيغة تكنولوجية جديدة على الهواتف الذكية تمكن مستعملها من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة.

وافادت الادارة العامة للاداءات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان "TUNIMPOT"، تطبيقة مجانية يمكن تحميلها من قاعدتي التطبيقات "غوغل بلاي" مباشرة ومن ثم تثبيتها على الهواتف الذكية لتصبح جاهزة للاستخدام حتى في غياب شبكة الانترنات.



وتمكن هذه التطبيقة مستعملها من احتساب أداءاته ومعاليمه المستوجبة وذلك اعتمادا على المعطيات التي يقوم بتعميرها وحسب الخيارات التي يطلبها كما تقوم بتذكيره بآجال إيداع التصاريح الجبائية أو خلاص المعاليم أو الأداءات.


وقالت الادارة العامة للاداءات ان المطالب بالأداء لن يحتاج، لاحتساب أداءاته، مستقبلا لا لآلة حاسبة ولا الرجوع إلى المجلات القانونية، ذلك ان التطبيقة الجديدة لوزارة المالية تغنيه عن كل ذلك وفي دقائق معدودة، وتتيح له احتساب أداءاته أو معاليمه المستوجبة حيثما كان قبل التوجه إلى قباضة المالية لخلاصها.

ويمكن لمستعمل تطبيقة "TUNIMPOT" احتساب الأداءات والمعاليم التالية:

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أصناف المرتبات والأجور وأرباح الأنشطة الفلاحية أو الصيد البحري والمداخيل العقارية.

الطابع الجبائي المستوجب على بعض الخدمات الإدارية (استخراج بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إقامة وجواز السفر وعمليات الإيجار المالي ومعاليم طابع جبائي أخرى).

معاليم الجولان لمختلف أصناف العربات بمختلف قواتها الجبائية والوقود المستعمل وصفة مالكيها (شخص طبيعي أو شخص معنوي) وتاريخ أول اذن بالجولان.

معاليم التسجيل المتعلقة بالعقود الناقلة للملكية الخاصة بالعقارات وكذلك عقود كراء العقارات.

الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية (الحقوق الاجتماعية في الشركات العقارية والأراضي المهيأة للبناء والعقارات المبنية المعدة للسكن والعقارات المبنية الأخرى).

يشار إلى أن هذه التطبيقة سهرت على إعدادها مجموعة من الإطارات التابعة لمركز الإعلامية لوزارة المالية بالتعاون مع الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.

رصد


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319650


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
17°-10
17°-11
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24603,5

  • (03/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41850 DT        1$ =2,94444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :