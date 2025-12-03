وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 250 عريفا بالديوانة التونسية

أعلنت، وزارة المالية، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 250 عريفًا لفائدة الإدارة العامة للديوانة.



ويأتي هذا القرار بمقتضى قرار صادر عن وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2025.



وحددت المناظرة، المفتوحة في جميع الاختصاصات، للمترشحين الذين أتموا السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي أو ما يعادلها من شهادة تكوينية.وبخصوص رزنامة المناظرة، فإن آخر أجل لقبول تسجيل الترشحات هو 31 ديسمبر 2025، على أن تجرى الاختبارات بداية من يوم 16 فيفري 2026.ودعت الإدارة العامة للديوانة الراغبين في الترشح إلى سحب وتعمير استمارة الترشح إلكترونيًا عبر الموقع المخصص (concours.douane.gov.tn)، وإرسال ملفاتهم كاملة عن طريق البريد إلى مقر الإدارة قبل الأجل المحدد.