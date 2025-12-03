Babnet   Latest update 17:45 Tunis

قانون المالية 2026/ المصادقة على الفصل الإضافي عدد 111 الذي يقرّ بترسيم الاعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية

صادق مجلس نوّاب الشعب، الإربعاء،على مقترح فصل إضافي عدد 111، الذي يقرّ بترسيم الاعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، بـموافقة 58 نائبا وإعتراض 27 آخرين و12 محتفظين.



واكد النائب عن كتلة لينتصر الشعب محمد ضو، وصاحب المقترح، خلال إنعقاد الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، والمخصصة لمواصلة التصويت على الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على اهمية هذا الفصل الذي سيقطع مع الية التشغيل الهش، في ظل مباشرة 764 من اطارات وأعوان الصحة العمومية من متعاقدين وعرضيين موزعين على كامل مستشفيات الجمهورية.


من جانبها عارضت النائبة غير المنتمية فاطمة المسدي وبشدة التصويت على هذا المقترح، مؤكدة وجود بعض الوضعيات خاصة الاعوان العرضيين لا ينسحب عليهم قرار الترسيم، داعية النواب الى منح الثقة للدولة وللمستشفيات للتثبت في وضعية المتعاقدين وترسيم من يستحق ذلك.

من جهتها قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ان الدولة تعمل على القضاء على كافة اشكال التشغيل الهش بخطى ثابثة، وسيقع تسوية وضعيات العاملين في المؤسسات والمنشئات العمومية تباعا.

وشددت الوزيرة، على ان عملية التسوية تتطلب المزيد من التوقيت والتنظيم ودراسة الوضعيات حالة بحالة وهي سياسة عامة للدولة وليست خاصة بقطاع دون اخر واستثناء قطاع على قطاع اخر، وذلك في اطار ارساء مبدا العدالة.


Heure à Tunis :