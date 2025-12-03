Babnet   Latest update 17:45 Tunis

فك الارتباط بين الجامعة التونسية لكرة السلة والمدير الفني الوطني بطلب منه (رئيس الجامعة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ed615f9727d2.84600613_kpmjqginofleh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 16:48
      
أفاد رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي أنه تم الاتفاق على فك الارتباط بين الجامعة والمدير الفني الوطني نضال بن عبد الكريم بطلب منه.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ان الجامعة قبلت طلب نضال بن عبد الكريم نظرا لالتزاماته المهنية والشخصية، وفق تعبيره.
وأعرب سفيان الجريبي عن تقدير الجامعة التونسية لكرة السلة للعمل الذي انجزه بن عبد الكريم طيلة فترة اشرافه على الادارة الفنية الوطنية.

وختم رئيس الجامعة انه سيتم اقتراح عدد من الاسماء على سلطة الاشراف لسدّ الشغور الحاصل خصوصا في ظل الاستحقاقات التي تنتظر كرة السلة التونسية وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم للأكابر قطر 2027.


الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
