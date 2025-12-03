بطولة العالم للتايكواندو لأقل من 21 سنة: التونسي معتز العيفاوي يحرز الميدالية البرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69305807c99948.18384416_egqhifmkpljon.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز المصارع التونسي معتز العيفاوي اليوم الأربعاء الميدالية البرونزية لبطولة العالم للتايكواندو لأقل من 21 سنة الجارية بالعاصمة الكينية نايروبي ضمن منافسات وزن ما فوق 87 كلغ اثر هزيمته في الدور نصف النهائي أمام الكوري الجنوبي يانغ جي 0 - 3 و4 - 5.

ويأتي هذا الانجاز الجديد للتايكوندو التونسي بعد أيام من حصول معتز العيفاوي على برونزية دورة الألعاب الاسلامية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الميدالية الذهبية لبطولة العالم لوزن أكثر من 87 عادت للكازخستاني بيباريس كابلان اثر فوزه في النهائي على المصارع الكوري الجنوبي يانغ جي.