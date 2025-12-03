قانون المالية 2026/ المصادقة على الفصل الإضافي عدد 109المتعلّق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري

صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال إنعقاد جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، المخصصة لمواصلة التصويت على الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على مقترح فصل إضافي عدد 109، بـموافقة 76 نائبا ورفض 26 آخرين و 13 محتفظين.وينصّ الفصل المصادق عليه على إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 3 من القانون عدد 17 لسنة 2009، المتعلّق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري تتيح تمكين العاملين في قطاع الصيد البحري والتقليدي من المساعدات المخصّصة لفترة الراحة البيولوجية، قصد المساهمة في تمويل التعويضات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية اللاحقة بهم أثناء ممارسة نشاطهم، إضافة إلى التعويضات المستوجبة في حالات الوفاة أو الغرق أو الفقدان في البحر.