انعقاد المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69304904f14050.73375825_jkmiegfnlqhop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025
      
افتتح وزير الدّاخليّة خالد النوري، صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة، أشغال المؤتمر 49 لقادة الشرطة والأمن العرب.

وأكد النوري، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة العناية التي توليها تونس لكافة المبادرات الداعمة لأواصر التعاون وتعزيز آليات العمل الأمني العربي المشترك ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعتبر مناسبة متجددة لتوحيد الجهود وتنسيقها لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها.



ويحضر أشغال هذا المؤتمر عدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلُوماسية العرب المعتمدون بتونس ورؤساء وممثلو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية على غرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" وجامعة نايف للعلوم الأمنية ورؤساء الوفود وقادة الشرطة والأمن العرب ومرافقوهم.


