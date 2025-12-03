Babnet   Latest update 16:25 Tunis

الجزائر تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العرب بتعادل سلبي أمام السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693045fcc42809.86835025_nqjmleiphfokg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 15:12 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أنهى المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في كأس العرب لكرة القدم قطر 2025 بالتعادل دون أهداف أمام نظيره السوداني، في مواجهة شهدت ندّية كبيرة وتألقا لافتا لحارس السودان البديل محمد النور، إلى جانب اضطرار “المحاربين” لإكمال الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين إثر طرد آدم وناس.

بدأت الجزائر المباراة تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة وسط موجة من الانتقادات للتغييرات العديدة التي شملت التشكيلة مقارنة بالفريق المتوّج باللقب في النسخة الماضية، وهي تغييرات برّرها بوقرة برفض عدد من الأندية الأوروبية تسريح لاعبيها للمشاركة في البطولة.



وتعقّدت مهمة المنتخب الجزائري مع نهاية الشوط الأول، حين تلقّى آدم وناس البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع بسبب تدخل قوي، ما أدى إلى طرده وإكمال المباراة بنقص عددي.

ورغم السيطرة النسبية للجزائر، فإن منتخب السودان ظهر منظما ونجح في الحدّ من خطورة منافسه، كما قدّم الحارس البديل محمد النور أداءً متميزا وتصدى لعدة محاولات خطيرة، مانحا منتخب “صقور الجديان” نقطة ثمينة في بداية مشواره.

وتتجه الأنظار لاحقا إلى المواجهة الثانية ضمن المجموعة الرابعة التي ستجمع بين العراق والبحرين، في إطار منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319641


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
17°-10
17°-11
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :