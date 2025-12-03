الجزائر تستهل حملة الدفاع عن لقب كأس العرب بتعادل سلبي أمام السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693045fcc42809.86835025_nqjmleiphfokg.jpg width=100 align=left border=0>

أنهى المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في كأس العرب لكرة القدم قطر 2025 بالتعادل دون أهداف أمام نظيره السوداني، في مواجهة شهدت ندّية كبيرة وتألقا لافتا لحارس السودان البديل محمد النور، إلى جانب اضطرار “المحاربين” لإكمال الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين إثر طرد آدم وناس.



بدأت الجزائر المباراة تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة وسط موجة من الانتقادات للتغييرات العديدة التي شملت التشكيلة مقارنة بالفريق المتوّج باللقب في النسخة الماضية، وهي تغييرات برّرها بوقرة برفض عدد من الأندية الأوروبية تسريح لاعبيها للمشاركة في البطولة.









وتعقّدت مهمة المنتخب الجزائري مع نهاية الشوط الأول، حين تلقّى آدم وناس البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع بسبب تدخل قوي، ما أدى إلى طرده وإكمال المباراة بنقص عددي.



ورغم السيطرة النسبية للجزائر، فإن منتخب السودان ظهر منظما ونجح في الحدّ من خطورة منافسه، كما قدّم الحارس البديل محمد النور أداءً متميزا وتصدى لعدة محاولات خطيرة، مانحا منتخب “صقور الجديان” نقطة ثمينة في بداية مشواره.



وتتجه الأنظار لاحقا إلى المواجهة الثانية ضمن المجموعة الرابعة التي ستجمع بين العراق والبحرين، في إطار منافسات اليوم الثالث للبطولة العربية.

