البرلمان... ملخّص فعاليّات الجلسة العامة المشتركة ليوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025

واصل مجلس نواب الشعب صباح يوم أمس 02 ديسمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 برئاسة العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

وصادقت الجلسة العامة على مجموعة من الفصول الإضافية على النحو التالي:





تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2026



الفصل الإضافي عدد 50 يتعلٌق بإعفاء المؤسسات الصناعية المختصة من الأداء الديواني على المواد الأولية الضرورية المورّدة لصناعة الألواح المركبة من الالمنيوم.بـ 58 نعم 08 إحتفاظ و38 رفضالفصل الإضافي عدد 51 يتعلّق بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية.بـ 60 نعم و20 احتفاظ و39.بـ 38 نعم 20 إحتفاظ و53 رفض.الفصل الإضافي عدد 57 يتعلّق بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلد بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل 31 ديسمبر بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية.بـ 60 نعم 20 إحتفاظ و25 رفض.الفصل الإضافي عدد 66 يتعلّق بإحداث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامةبـ 63 نعم 15 إحتفاظ و23 رفض.الفصل الإضافي عدد 72 يتعلّق بإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنبـ 66 نعم 11 إحتفاظ و20 رفض.الفصل الإضافي عدد 75 يتعلّق بترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخليةبـ 82 نعم و08 احتفاظ و16 رفض.الفصل الإضافي عدد 81 يتعلّق بإحداث حساب معاملات باسم تونسيين مقيمين بالجمهورية التونسيةبـ 69 نعم 17 إحتفاظ و17 رفضالفصل الإضافي عدد 85 يتعلق بالتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024بـ 67 نعم 09 إحتفاظ و19 رفضالفصل الإضافي عدد 86 يتعلّق بتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظاراتبـ 60 نعم 11 إحتفاظ و30 رفضالفصل الإضافي عدد 95 يتعلّق بإعفاء ديواني للتجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا.بـ 64 نعم 13 إحتفاظ و29 رفضعدد مقترحات الفصول الإضافية المقبولة: 11عدد مقترحات الفصول الإضافية المرفوضة: 15عدد مقترحات الفصول الإضافية المسحوبة: 22وتمّ رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله اليوم الأربعاء 03 ديسمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 والتصويت عليها.