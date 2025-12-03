Babnet   Latest update 06:49 Tunis

مشروع قانون المالية 2026: النواب يواصلون التصويت على فصول إضافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fd232684f77.17079994_qkohgijelpmnf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 06:30
      
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المسائية، الثلاثاء، على مجموعة جديدة من مقترحات الفصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الإعفاء من معلوم الجولان لثلاث سنوات


أقرّ النواب الفصل 85 المتعلق بالإعفاء من معلوم الجولان لسنوات 2022 و2023 و2024 لفائدة عدد من الأشخاص الطبيعيين والتونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى تونس، مع إلزامية خلاص معاليم الجولان لسنتي 2025 و2026.

وصوّت لفائدة المقترح 67 نائبًا مقابل 19 رافضًا و9 محتفظين.

تخفيض المعاليم الديوانية على منتجات النظارات

كما تمت المصادقة على الفصل 86 القاضي بخفض المعاليم الديوانية على توريد منتجات قطاع النظارات الطبية من 43 إلى 10 ، وذلك بموافقة 60 نائبًا مقابل 30 رافضًا و11 محتفظًا.

دعم الانتقال الطاقي

وفي إطار دعم الطاقات المتجددة، صادق النواب على الفصل 95 المتعلق بالإعفاء الديواني على المواد الأولية والمصنعة والتجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة، على غرار اللاقطات الشمسية.
وبيّنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أنّ المواد الأولية معفاة أصلًا، وأنّ تجهيزات القطاع تخضع لضريبة في حدود 10 بهدف حماية الصناعة الوطنية.

وحصل الفصل على 64 صوتًا لصالحه، مقابل 29 ضد و13 محتفظًا.

تسهيل فتح حسابات بالعملة الصعبة للعاملين في قطاع المعلوماتية

كما صادق المجلس على فصل جديد يسهّل فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل معاملاتهم مع الشركات الأجنبية.
وصوّت لفائدته 69 نائبًا مقابل 17 رافضًا و17 محتفظًا.

واعترضت وزيرة المالية على هذا المقترح معتبرة أنه يتناقض مع الإجراءات المرتقبة في مجلة الصرف الجديدة، ويحمل مخاطر تتعلّق بانتعاش السوق الموازية للعملة وانخفاض قيمة الدينار.

رفض فصول تتعلق بالإعفاءات وتسوية الوضعيات المهنية

رفض النواب مقترحًا لتخفيف الأعباء المالية على الإذاعات الجمعياتية بنسبة 50 مع إعادة جدولة ديونها تجاه الديوان الوطني للإرسال الإذاعي.
كما تمّ إسقاط مقترح فصل يتعلّق بتسوية وضعيات 50 معتمدًا عملوا بصفة وقتية منذ سنة 2011.


