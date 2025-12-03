مشروع قانون المالية 2026: النواب يواصلون التصويت على فصول إضافية

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المسائية، الثلاثاء، على مجموعة جديدة من مقترحات الفصول ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.



الإعفاء من معلوم الجولان لثلاث سنوات



تخفيض المعاليم الديوانية على منتجات النظارات



دعم الانتقال الطاقي



تسهيل فتح حسابات بالعملة الصعبة للعاملين في قطاع المعلوماتية



رفض فصول تتعلق بالإعفاءات وتسوية الوضعيات المهنية



أقرّ النوابالمتعلق بالإعفاء من معلوم الجولان لسنواتلفائدة عدد من الأشخاص الطبيعيين والتونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى تونس، مع إلزامية خلاص معاليم الجولان لسنتيوصوّت لفائدة المقترحمقابلكما تمت المصادقة علىالقاضي بخفض المعاليم الديوانية على توريد منتجات قطاع النظارات الطبية من، وذلك بموافقةمقابلوفي إطار دعم الطاقات المتجددة، صادق النواب علىالمتعلق بالإعفاء الديواني على المواد الأولية والمصنعة والتجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة، على غرار اللاقطات الشمسية.وبيّنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أنّ المواد الأولية معفاة أصلًا، وأنّ تجهيزات القطاع تخضع لضريبة في حدودبهدف حماية الصناعة الوطنية.وحصل الفصل علىلصالحه، مقابلكما صادق المجلس على فصل جديد يسهّل فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين العاملين فيبهدف تسهيل معاملاتهم مع الشركات الأجنبية.وصوّت لفائدتهمقابلواعترضت وزيرة المالية على هذا المقترح معتبرة أنه يتناقض مع الإجراءات المرتقبة في، ويحمل مخاطر تتعلّق بانتعاش السوق الموازية للعملة وانخفاض قيمة الدينار.رفض النواب مقترحًا لتخفيف الأعباء المالية علىمع إعادة جدولة ديونها تجاه الديوان الوطني للإرسال الإذاعي.كما تمّ إسقاط مقترح فصل يتعلّقعملوا بصفة وقتية منذ سنة 2011.