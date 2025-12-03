رئيس الدّولة يسدي تعليماته بتذليل كلّ العقبات لاستكمال إنجاز أشغال عديد المشاريع في أقرب الآجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fce6ab348b7.36629119_nlqkejhmiofgp.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي



وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،إلى عدد من المشاريع التي تتولّى الإشراف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكريّة ،ومن بينها على وجه الخصوص المشروع الذي أذن به رئيس الدّولة والمتعلّق بجهر وادي مجردة على مستوى مدينة البطّان، والجديدة ،وقلعة الأندلس على مسافة 91 كم وبنسبة تدفّق للمياه تصل إلى 600 متر مكعّب في الثانية لتصل في مرحلة لاحقة إلى 800 متر مكعّب في الثانية









كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بتذليل كلّ العقبات لاستكمال إنجاز الأشغال في أقرب الآجال



وتعرّض رئيس الجمهوريّة أيضا، في هذا اللّقاء إلى تقدّم أشغال ترميم فسقية الأغالبة بالقيروان بعد أن تمّ الترميم الكامل لسور مدينة الأغالبة

كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بتذليل كلّ العقبات لاستكمال إنجاز الأشغال في أقرب الآجالوتعرّض رئيس الجمهوريّة أيضا، في هذا اللّقاء إلى تقدّم أشغال ترميم فسقية الأغالبة بالقيروان بعد أن تمّ الترميم الكامل لسور مدينة الأغالبة