رئيس الدّولة يسدي تعليماته بتذليل كلّ العقبات لاستكمال إنجاز أشغال عديد المشاريع في أقرب الآجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692fce6ab348b7.36629119_nlqkejhmiofgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس، بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي

وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،إلى عدد من المشاريع التي تتولّى الإشراف عليها الإدارة العامة للهندسة العسكريّة ،ومن بينها على وجه الخصوص المشروع الذي أذن به رئيس الدّولة والمتعلّق بجهر وادي مجردة على مستوى مدينة البطّان، والجديدة ،وقلعة الأندلس على مسافة 91 كم وبنسبة تدفّق للمياه تصل إلى 600 متر مكعّب في الثانية لتصل في مرحلة لاحقة إلى 800 متر مكعّب في الثانية



كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بتذليل كلّ العقبات لاستكمال إنجاز الأشغال في أقرب الآجال

وتعرّض رئيس الجمهوريّة أيضا، في هذا اللّقاء إلى تقدّم أشغال ترميم فسقية الأغالبة بالقيروان بعد أن تمّ الترميم الكامل لسور مدينة الأغالبة


