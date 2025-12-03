رئيس الجمهورية يستقبل سفير اليابان بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج سفير اليابان بتونس الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا "Takeshi Osuga







وأكّد رئيس الجمهورية وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة،على متانة علاقات الصداقة والتعاون المثمرة بين تونس واليابان ،ونوّه بما تحقّق من نتائج سواء في الإطار الثنائي، أو من خلال آلية ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا "تيكاد" التي احتضنت تونس دورتها الثامنة سنة 2022، وشاركت بوفد رفيع المستوى في دورتها التاسعة بيوكوهاما في أوت من السنة الجاريةوجدّد رئيس الدّولة حرص بلادنا على مزيد تعزيز تعاونها مع اليابان في كافة المجالات، بما من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة ،ويساهم في إنجاز مشاريع مشتركة، معربا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الياباني من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ،والتي سيتمّ الاحتفال بمرور سبعين سنة على إقامتهاومن جانبه، أكّد السفير الياباني على الثقة المتبادلة القائمة بين البلدين، ونوّه بمسيرة التعاون الثنائي وبعلاقات الصداقة العريقة بين الجانبينوأبرز حرص بلاده على مواصلة تعزيز تعاونها وتوسيع مشاريعها الاستثمارية مع تونس ،خاصّة في مجال البنية التحتية، معربا عن امتنانه للدعم الذي حظي به طيلة فترة عمله بتونس من أجل القيام بمهامه على أحسن وجه لمزيد تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين