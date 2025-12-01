Babnet   Latest update 22:34 Tunis

كأس العرب قطر 2025.. مدرب المنتخب الفلسطيني: تعاملنا مع المباراة أمام المنتخب القطري بذكاء والنتيجة دافع كبير لنا في البطولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e0323225ef3.56022973_gmelipqhnjofk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 22:04 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعرب إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني عن سعادته بنتيجة الفوز بهدف نظيف أمام المنتخب القطري في مباراة الافتتاح لبطولة كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جرى اليوم على استاد البيت.
    وقال أبو جزر في تصريح له اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن المنتخب الفلسطيني تعامل مع مجريات المباراة بذكاء كبير من خلال التنظيم الدفاعي الجيد والاعتماد على التحولات السريعة، ليخرج بالنتيجة المرجوة التي ستكون دافعا كبيرا ومهما في بقية المشوار بالبطولة.
   وأوضح المدرب أن منتخب فلسطين واجه صاحب الأرض وهو يعد من أفضل المنتخبات في آسيا، حيث كانت المباراة قوية، تمكن فيها منتخب بلاده من تحقيق مبتغاه.

   وأضاف أبو جزر:" نحن نتعامل مع البطولة بواقعية، وهدفنا أن نسير خطوة بخطوة من خلال التركيز على كل مباراة على حدة، ونتيجة الانتصار في أول لقاء سوف تفتح لنا الباب نحو السعي للتفكير في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي".

   وختم المدرب تصريحه بالتأكيد على أن منتخب فلسطين تعامل مع مجريات اللقاء بمبدأ الصبر وعدم الاستعجال وبنهج تكتيكي واضح ما مكنه من الخروج بالنتيجة المنشودة.

   من جانبه، أكد محمد صالح لاعب المنتخب الفلسطيني والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أنهم دخلوا لقاء الافتتاح برغبة كبيرة لتحقيق الفوز، حيث كان التركيز حاضرا بدرجة عالية لأنهم كانوا يدركون صعوبة المواجهة أمام المنتخب القطري المتطور.
   وأشار إلى أن نتيجة الانتصار في المباراة الأولى سيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس العرب الذي يطمح للذهاب بعيدا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319557


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
10° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-7
20°-11
16°-10
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :