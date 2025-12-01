قانون المالية 2026: المصادقة على فصل جديد لدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق

صادق أعضاء الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يُعنى بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك بحصوله على تأييد 90 نائبًا.







وضعية الشركة ودوافع الدعم



برنامج إعادة الهيكلة



مناقشة مشروع قانون المالية متواصلة



يشمل الفصل المصادق عليه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركة، أبرزها:المتعلق بتوريد العجائن والمواد الأولية الخاصة بإنتاج الورق المدعّم.على هذه المواد، بما يوفر للشركة نحو، وهو إجراء من المنتظر أن يتيح دعمًا إضافيًا بحواليوتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الشركة على، ومواصلة نشاطها، والحفاظ علىالتي توفرها.تعاني الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق منذ سنوات من، أدّت إلى توقف معظم وحداتها الإنتاجية، خاصة تلك المرتبطة بإنتاج عجين الحلفاء، بالإضافة إلى تقلّص منابت الحلفاء في مناطق الإنتاج التقليدية.وأوضح النائب، عن دائرة سبيطلة، أن مقترح الدعم جاء لتعزيز جهود الشركة التي استعادت نشاطها سنة 2022 وتركزت على، لتلعب منذ ذلك الحين دورًا محوريًا فيبإنتاج يقاربوتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال مجلس وزاري انعقد في جانفي 2025 إقرار، يشمل:* إرجاع منابت الحلفاء،* إعادة تشغيل وحدة إنتاج الحلفاء،وهي خطوات من شأنها تمكين الشركة، على المدى البعيد، من استعادة قدرتها التشغيلية ودورها الاقتصادي والاجتماعي.يواصل النواب دراسةفي إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2026.وأشار مقرر لجنة المالية والميزانية،، إلى أن اللجنة واجهت «كمًا هائلًا» من المقترحات، وتمكنت منبعد دمج أو تعديل العديد منها.وكانت الجلسة العامة المشتركة قد صادقت يومعلى الفصولمن النسخة المعدلة لمشروع القانون، في حين ألغت لجنة المالية المشتركة الفصولوأضافتحظيت بموافقة الجلسة العامة.