قانون المالية 2026: المصادقة على فصل جديد لدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
صادق أعضاء الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يُعنى بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك بحصوله على تأييد 90 نائبًا.
يشمل الفصل المصادق عليه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركة، أبرزها:
* الإعفاء الديواني المتعلق بتوريد العجائن والمواد الأولية الخاصة بإنتاج الورق المدعّم.
* إلغاء الأداء على القيمة المضافة على هذه المواد، بما يوفر للشركة نحو 5,2 مليون دينار.
* إدراج الورق المدعّم ضمن الجدول "ب"، وهو إجراء من المنتظر أن يتيح دعمًا إضافيًا بحوالي 2 مليون دينار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الشركة على استعادة توازناتها المالية، ومواصلة نشاطها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.
وضعية الشركة ودوافع الدعمتعاني الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق منذ سنوات من صعوبات مالية وهيكلية، أدّت إلى توقف معظم وحداتها الإنتاجية، خاصة تلك المرتبطة بإنتاج عجين الحلفاء، بالإضافة إلى تقلّص منابت الحلفاء في مناطق الإنتاج التقليدية.
وأوضح النائب حمادي الغيلاني، عن دائرة سبيطلة، أن مقترح الدعم جاء لتعزيز جهود الشركة التي استعادت نشاطها سنة 2022 وتركزت على إنتاج الورق المدرسي المدعّم، لتلعب منذ ذلك الحين دورًا محوريًا في تأمين العودة المدرسية بإنتاج يقارب 11 ألف طن من الورق سنويًا.
برنامج إعادة الهيكلةوتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال مجلس وزاري انعقد في جانفي 2025 إقرار برنامج لإعادة هيكلة الشركة، يشمل:
* إرجاع منابت الحلفاء،
* إعادة تشغيل وحدة إنتاج الحلفاء،
وهي خطوات من شأنها تمكين الشركة، على المدى البعيد، من استعادة قدرتها التشغيلية ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
مناقشة مشروع قانون المالية متواصلةيواصل النواب دراسة 123 مقترح فصل إضافي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2026.
وأشار مقرر لجنة المالية والميزانية، محمد بن حسين، إلى أن اللجنة واجهت «كمًا هائلًا» من المقترحات، وتمكنت من إلغاء 15 مقترحًا فقط بعد دمج أو تعديل العديد منها.
وكانت الجلسة العامة المشتركة قد صادقت يوم 29 نوفمبر على الفصول 61 من النسخة المعدلة لمشروع القانون، في حين ألغت لجنة المالية المشتركة الفصول 20 و47 و50 وأضافت 7 فصول جديدة حظيت بموافقة الجلسة العامة.
