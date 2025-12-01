مدرب المنتخب القطري: أهدرنا فرص التسجيل أمام منتخب فلسطين وعلينا استعادة التوازن سريعا

عبّر المدرب الإسباني خولين لوبيتيغي عن خيبة أمله إثر خسارة المنتخب القطري أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 0 – 1 في افتتاح منافسات كأس العرب قطر 2025، خلال المباراة التي احتضنها استاد البيت ضمن المجموعة الأولى.







غيابات دون تأثير مباشر



الاستعداد للمواجهة القادمة



إشادة بالمنتخب الفلسطيني



أكد لوبيتيغي في المؤتمر الصحفي أن المنتخب القطري أضاع عددًا كبيرًا من فرص التسجيل، ما جعله يتلقى الهزيمة في الدقائق الأخيرة، لافتًا إلى أن المنتخب الفلسطينيبالنظر إلى الأداء القوي الذي قدمه والقتالية التي ظهر بها حتى صافرة النهاية.وأوضح أن اللقاء كانبين الطرفين، إذ حاول كل منتخب فرض أسلوبه وصناعة فرص حقيقية للوصول إلى المرمى.نفى المدرب أن تكون غيابات بعض الركائز الأساسية، مثل، سببًا مباشرًا في الخسارة، مشددًا على أن العناصر المشاركة تمتلك من الإمكانيات ما يسمح لها بخوض البطولة بجاهزية عالية.عبّر لوبيتيغي عن ثقته في قدرة لاعبيه علىبداية من المباراة المقبلة أمام، مؤكّدًا أن المنتخب قادر علىوالحفاظ على آماله في التأهل إلىواعتبر المدرب الإسباني أن المنتخب الفلسطيني قدّم أداءً بدنيًا قويًا، مستفيدًا من دخوله أجواء البطولة مبكرًا بعد خوضه مباراة الدور التمهيدي أمام ليبيا، والتي ظهر فيها بصورة مميزة.