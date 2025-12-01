Babnet   Latest update 21:09 Tunis

مدرب المنتخب القطري: أهدرنا فرص التسجيل أمام منتخب فلسطين وعلينا استعادة التوازن سريعا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692dec2aea06a1.62573954_ehpfikonqgjlm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 20:25
      
عبّر المدرب الإسباني خولين لوبيتيغي عن خيبة أمله إثر خسارة المنتخب القطري أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 0 – 1 في افتتاح منافسات كأس العرب قطر 2025، خلال المباراة التي احتضنها استاد البيت ضمن المجموعة الأولى.





أكد لوبيتيغي في المؤتمر الصحفي أن المنتخب القطري أضاع عددًا كبيرًا من فرص التسجيل، ما جعله يتلقى الهزيمة في الدقائق الأخيرة، لافتًا إلى أن المنتخب الفلسطيني استحق الفوز بالنظر إلى الأداء القوي الذي قدمه والقتالية التي ظهر بها حتى صافرة النهاية.

وأوضح أن اللقاء كان متوازنًا بين الطرفين، إذ حاول كل منتخب فرض أسلوبه وصناعة فرص حقيقية للوصول إلى المرمى.

غيابات دون تأثير مباشر

نفى المدرب أن تكون غيابات بعض الركائز الأساسية، مثل خوخي بوعلام وبيدرو ميغيل وكريم بوضياف، سببًا مباشرًا في الخسارة، مشددًا على أن العناصر المشاركة تمتلك من الإمكانيات ما يسمح لها بخوض البطولة بجاهزية عالية.

الاستعداد للمواجهة القادمة

عبّر لوبيتيغي عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحسين الأداء بداية من المباراة المقبلة أمام سوريا، مؤكّدًا أن المنتخب قادر على استعادة توازنه والحفاظ على آماله في التأهل إلى ربع النهائي.

إشادة بالمنتخب الفلسطيني

واعتبر المدرب الإسباني أن المنتخب الفلسطيني قدّم أداءً بدنيًا قويًا، مستفيدًا من دخوله أجواء البطولة مبكرًا بعد خوضه مباراة الدور التمهيدي أمام ليبيا، والتي ظهر فيها بصورة مميزة.


