هدف عكسي في الدقيقة الأخيرة يقود فلسطين للفوز على قطر في كأس العرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692deb79718168.71412956_ojklnmfpegqih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 20:22
      
قاد هدف عكسي سجّله اللاعب سلطان البريك بالخطأ في مرماه، منتخبَ فلسطين إلى انتصار ثمين على قطر بنتيجة 1 – 0 في ختام مباريات الجولة الأولى من كأس العرب بالدوحة.



شهدت المباراة انطلاقة قوية من المنتخب القطري الذي أضاع فرصة خطيرة عبر محمد المناعي، فيما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو بعد سقوط أكرم عفيف داخل منطقة الجزاء، ليقرر مواصلة اللعب دون إعلان ركلة جزاء.


من جهته، تحسّن أداء المنتخب الفلسطيني في الدقائق الأخيرة، وخلق فرصًا حقيقية أبرزها محاولة أحمد القاق من مسافة قريبة.


وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، فشل البريك في إبعاد كرة عرضية، ليحوّلها بالخطأ داخل شباك الحارس محمود أبو ندى في الدقيقة الأخيرة، مانحًا فلسطين ثلاث نقاط ثمينة.


شهدت المجموعة ذاتها هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره السوري بهدف دون رد في الافتتاح.

ترتيب المجموعة الأولى

الفريق نقاط لعب
فلسطين 3 1
سوريا 3 1
تونس 0 1
قطر 0 1


