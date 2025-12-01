هدف عكسي في الدقيقة الأخيرة يقود فلسطين للفوز على قطر في كأس العرب

قاد هدف عكسي سجّله اللاعب سلطان البريك بالخطأ في مرماه، منتخبَ فلسطين إلى انتصار ثمين على قطر بنتيجة 1 – 0 في ختام مباريات الجولة الأولى من كأس العرب بالدوحة.







ترتيب المجموعة الأولى



شهدت المباراة انطلاقة قوية من المنتخب القطري الذي أضاع فرصة خطيرة عبر، فيما عاد الحكم إلىبعد سقوطداخل منطقة الجزاء، ليقرر مواصلة اللعب دون إعلان ركلة جزاء.من جهته، تحسّن أداء المنتخب الفلسطيني في الدقائق الأخيرة، وخلق فرصًا حقيقية أبرزها محاولةمن مسافة قريبة.وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، فشل البريك في إبعاد كرة عرضية، ليحوّلها بالخطأ داخل شباك الحارسفي الدقيقة الأخيرة، مانحًا فلسطين ثلاث نقاط ثمينة.شهدت المجموعة ذاتها هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره السوري بهدف دون رد في الافتتاح.فلسطين 3 1سوريا 3 1تونس 0 1قطر 0 1