كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأردني 3 - 0
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم الاثنين على نظيره الأردني 3 - 0 في اطار الجولة الثالثة من منافسات كأس التحدي العربي التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان من 28 نوفمبر الى غاية 5 ديسمبر الجاري.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25 - 15 و25 - 13 و25 - 18 .
ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي للمنتخب التونسي بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على المنتخب الكويتي 3 - 0 وفي الجولة الثانية على المنتخب المصري بنفس النتيجة.
يذكر أنّ مسابقة كأس التحدي العربي تقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات هي: الأردن (البلد المنظم( وتونس ومصر وفلسطين والكويت والبحرين.
وفي ما يلي النتائج الحاصلة:
الاثنين 1 ديسمبر 2025
فلسطين - الكويت 0 - 3
تونس - الأردن 3 - 0
س17/ مصر - البحرين
الجمعة 28 نوفمبر 2025
مصر - فلسطين 3 - 0
الكويت - تونس 0 - 3
السبت 29 نوفمبر 2025
البحرين - فلسطين 3 - 0
الأردن - الكويت 3 - 2
تونس - مصر 3 - 0
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
س13/ تونس - فلسطين
س15/ مصر - الأردن
س17/ البحرين - الكويت
الخميس 4 ديسمبر 2025
س13/ تونس - البحرين
س15/ الأردن - فلسطين
الجمعة 5 ديسمبر 2025
س13/ الكويت - مصر
س15/ الأردن - البحرين
