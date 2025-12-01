Babnet   Latest update 19:39 Tunis

كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأردني 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 19:01 قراءة: 1 د, 1 ث
      
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم الاثنين على نظيره الأردني 3 - 0 في اطار الجولة الثالثة من منافسات كأس التحدي العربي التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان من 28 نوفمبر الى غاية 5 ديسمبر الجاري.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25 - 15 و25 - 13 و25 - 18 .
ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي للمنتخب التونسي بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على المنتخب الكويتي 3 - 0 وفي الجولة الثانية على المنتخب المصري بنفس النتيجة.

يذكر أنّ مسابقة كأس التحدي العربي تقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات هي: الأردن (البلد المنظم( وتونس ومصر وفلسطين والكويت والبحرين.

 
وفي ما يلي النتائج الحاصلة:
 الاثنين 1 ديسمبر 2025
فلسطين - الكويت            0 - 3
تونس - الأردن              3 - 0
س17/ مصر - البحرين 
الجمعة 28 نوفمبر 2025
 مصر - فلسطين   3 - 0
 الكويت - تونس   0 - 3
السبت 29  نوفمبر 2025
 البحرين - فلسطين   3 - 0  
الأردن - الكويت    3 - 2
 تونس - مصر  3  - 0
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
س13/ تونس - فلسطين 
س15/ مصر - الأردن 
س17/ البحرين - الكويت
 
الخميس 4 ديسمبر 2025
س13/ تونس - البحرين 
س15/ الأردن - فلسطين
الجمعة 5 ديسمبر 2025
س13/ الكويت - مصر 
س15/ الأردن - البحرين
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319548


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-8
18°-8
20°-11
17°-11
15°-11
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   780,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :