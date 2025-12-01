كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأردني 3 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم الاثنين على نظيره الأردني 3 - 0 في اطار الجولة الثالثة من منافسات كأس التحدي العربي التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان من 28 نوفمبر الى غاية 5 ديسمبر الجاري.

وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25 - 15 و25 - 13 و25 - 18 .

ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي للمنتخب التونسي بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على المنتخب الكويتي 3 - 0 وفي الجولة الثانية على المنتخب المصري بنفس النتيجة.





يذكر أنّ مسابقة كأس التحدي العربي تقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات هي: الأردن (البلد المنظم( وتونس ومصر وفلسطين والكويت والبحرين.





وفي ما يلي النتائج الحاصلة:

الاثنين 1 ديسمبر 2025

فلسطين - الكويت 0 - 3

تونس - الأردن 3 - 0

س17/ مصر - البحرين

الجمعة 28 نوفمبر 2025

مصر - فلسطين 3 - 0

الكويت - تونس 0 - 3

السبت 29 نوفمبر 2025

البحرين - فلسطين 3 - 0

الأردن - الكويت 3 - 2

تونس - مصر 3 - 0

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

س13/ تونس - فلسطين

س15/ مصر - الأردن

س17/ البحرين - الكويت



الخميس 4 ديسمبر 2025

س13/ تونس - البحرين

س15/ الأردن - فلسطين

الجمعة 5 ديسمبر 2025

س13/ الكويت - مصر

س15/ الأردن - البحرين

يذكر أنّ مسابقة كأس التحدي العربي تقام في شكل بطولة مصغرة بمشاركة 6 منتخبات هي: الأردن (البلد المنظم( وتونس ومصر وفلسطين والكويت والبحرين.وفي ما يلي النتائج الحاصلة:الاثنين 1 ديسمبر 2025فلسطين - الكويت 0 - 3تونس - الأردن 3 - 0س17/ مصر - البحرينالجمعة 28 نوفمبر 2025مصر - فلسطين 3 - 0الكويت - تونس 0 - 3السبت 29 نوفمبر 2025البحرين - فلسطين 3 - 0الأردن - الكويت 3 - 2تونس - مصر 3 - 0الثلاثاء 2 ديسمبر 2025س13/ تونس - فلسطينس15/ مصر - الأردنس17/ البحرين - الكويتالخميس 4 ديسمبر 2025س13/ تونس - البحرينس15/ الأردن - فلسطينالجمعة 5 ديسمبر 2025س13/ الكويت - مصرس15/ الأردن - البحرين