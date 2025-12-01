Babnet   Latest update 19:39 Tunis

مجلس هيئة الانتخابات يصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 18:50
      
صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على المصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة من 5 ديسمبر 2025 إلى 4 مارس 2026
واذن مجلس الهيئة خلال اجتماعه الذي عقد اليوم باشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء المجلس وممثلين عن الادارة التنفيذية وديوان المجلس بنشر هذه النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الرسمي للهيئة
وقرر المجلس رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العمران لعدم استيفائها للشروط القانونية

كما صادق المجلس على دليل الاجراءات المحاسبية و المالية وذلك بعد ادخال التعديلات المقترحة من قبل اعضاء مجلس الهيئة

وللاشارة فقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع جملة من النقاط على غرار عرض نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة من 5 ديسمبر 2025 إلى 4 مارس 2026 والتي تم تنظيمها يوم الاحد 30 نوفمبر 2025 من قبل الادارات الجهوية للهيئة بجميع ولايات الجمهورية بإشراف عدد من أعضاء مجلس الهيئة وبحضور اعضاء المجالس المحلية وممثلي وسائل الاعلام و النظر في مطلب سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العمران
وتضمن جدول الاعمال ايضا ، عرض مشروع دليل الإجراءات المحاسبية والمالية المعد من قبل الادارة المركزية للمصالح المشتركة.


