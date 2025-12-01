تطاوين: حملة توعوية شاملة لمناهضة العنف ضد المرأة مع تركيز على مخاطر العنف الرقمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتطاوين، بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للمرأة وجمعية نجمة النسائية، برنامجًا توعويًا وتحسيسيًا يشمل زيارات ميدانية إلى معتمديات الصمار وغمراسن والبئر الأحمر وتطاوين المدينة، بهدف توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، خاصة في ما يتعلق بالعنف الرقمي المسلط عليها.



وأفاد المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن محسن الرحّال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا البرنامج يندرج في إطار الحملة الوطنية "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي انطلقت يوم 25 نوفمبر وتختتم يوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأوضح أن الحملة تتمحور أساسًا حول العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء، مشيرًا إلى تسجيل الجهة لعدد من الحالات المرتبطة بهذا النوع من العنف.





وأضاف أن الحملة ستمكّن النساء، عبر مختصّين نفسيين واجتماعيين، من التعرف على حقوقهن وواجباتهن، لافتًا إلى أنّ الحملة تستهدف أيضًا الرجال لتوعيتهم بخطورة العنف المسلط على المرأة وتأثيراته النفسية والاجتماعية، كما سيتم تخصيص فريق من مركز الإرشاد الأسري للتنقل إلى المناطق البعيدة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء.



وأشار الرحّال إلى أنّ الحديث أصبح اليوم أكثر وضوحًا بخصوص نوع جديد من العنف يمارس على النساء والأطفال، والمتمثل في العنف الرقمي، حيث تتعرض النساء لأشكال من الابتزاز واستغلال الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، واضاف ان الحملة ستركز على تقديم توصيات عملية لحماية المرأة من هذا النوع من العنف، وستختتم بندوة فكرية حول موضوع العنف الرقمي والحماية الرقمية للمرأة والمقاربة القانونية والاجتماعية، بمركز الإرشاد والتوجيه الأسري، داعيًا النساء إلى الحضور لاكتشاف هذا المحور المهم.

وأوضح أنّ المندوبية سجلت بالفعل شكايات تتعلق بالعنف الرقمي، خاصة في صفوف الأطفال والنساء اللواتي لا يتقنّ التعامل مع الوسائط الرقمية المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أبرز الحالات تتمثل في عمليات ابتزاز وفبركة صور وغيرها.

ودعا في ختام تصريحه كل امرأة تتعرض لأي شكل من أشكال العنف إلى التوجه إلى المندوبية، أو الاتصال بالرقم الأخضر الموضوع على الذمة، أو التوجه إلى مراكز الأمن المختصة بالعنف ضد المرأة، مؤكدًا أنه يتم التعاطي مع هذه الحالات فورًا ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.