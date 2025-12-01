نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لوقفة تضامنية مع شذى الحاج مبارك غدا الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين وأنصار الحرية لوقفة تضامنية مع الصحفية شذى الحاج مبارك صباح غد الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بتونس تزامنا مع محاكمتها، حسب بيان اليوم الاثنين.



يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في 5 فيفري 2025 حكما يقضي بسجن الحاج مبارك خمس سنوات على خلفية عملها الصحفي بشركة إنتاج إعلامي.



وكان قد تم إيداعها بسجن المسعدين (المنستير) في جويلية 2023 بعد نقض دائرة الاتهام لقرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط التهم عنها واعتبار أنها قامت بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها. ولكن ارتأت المحكمة الابتدائية إدانتها، ثمّ وقع نقلها هذه السنة إلى سجن بلي من ولاية نابل بعد تعكر حالتها الصحية.وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها اليوم، بالاستجابة إلى طلب إطلاق سراح الصحفية شذى الحاج مبارك وإتمام محاكمتها في حالة سراح وإسقاط كلّ التهم المنسوبة اليها والتي لا علاقة لها بمهامها الصحفية داخل شركة الإنتاج موضوع المحاكمة، مشدّدة على أن تواصل سجنها يمثل تهديدا جدّيا لصحتها وسلامتها ويضع حياتها على المحك نظرا للأمراض التي أنهكت جسدها وجعلته عرضة لمختلف المخاطر.وجدّدت النقابة دعوتها لاحترام القاعدة القانونية التي تعتبر الحرية هي القاعدة والإيقاف هو الاستثناء الذي لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى ووفق ضوابط صارمة وهو ليس حال شذى الحاج مبارك ، وفق البيان.