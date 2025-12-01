سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عديد الميادين محور لقاءات لقنصلية تونس بسترازبورغ مع عدد من النواب الاوروبيين

مثل بحث سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عديد الميادين على غرار الطاقة المتجددة والهجرة والتنمية الاقتصادية والاستثمار، محور عدد من اللقاءات التي نظمتها القنصلية العامة للجمهورية التونسية بسترازبورغ مع نواب أوروبيين من مختلف الكتل السياسية على هامش أشغال الدورة العادية للبرلمان الأوروبي المنعقدة بسترازبورغ من 24 إلى 27 نوفمبر 2025.وجاءت، هذه اللقاءات وفق الصفحة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار التواصل المستمر مع النواب الأوروبيين وتكثيف قنوات التواصل مع المؤسسات الأوروبية من أجل مزيد الدفع نحو تعاون أكثر عمقا وفعالية قائم على مبدأ الإحترام المتبادل ويحقق المنفعة المشتركة للجانبين.