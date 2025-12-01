Babnet   Latest update 06:58 Tunis

سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عديد الميادين محور لقاءات لقنصلية تونس بسترازبورغ مع عدد من النواب الاوروبيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692d2a8fcb1562.86850482_mjglhinpkqeof.jpg width=100 align=left border=0>
Consulat Général de Tunisie à Strasbourg /Facebook
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Decembre 2025 - 06:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
مثل بحث سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عديد الميادين على غرار الطاقة المتجددة والهجرة والتنمية الاقتصادية والاستثمار، محور عدد من اللقاءات التي نظمتها القنصلية العامة للجمهورية التونسية بسترازبورغ مع نواب أوروبيين من مختلف الكتل السياسية على هامش أشغال الدورة العادية للبرلمان الأوروبي المنعقدة بسترازبورغ من 24 إلى 27 نوفمبر 2025.

  وجاءت، هذه اللقاءات وفق الصفحة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار التواصل المستمر مع النواب الأوروبيين وتكثيف قنوات التواصل مع المؤسسات الأوروبية من أجل مزيد الدفع نحو تعاون أكثر عمقا وفعالية قائم على مبدأ الإحترام المتبادل ويحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

كما تم التطرق كذلك إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من ضمنها استعراض أبرز التحديات المشتركة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319501


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 ديسمبر 2025 | 10 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:13
05:42
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
7° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
18°-10
19°-11
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :