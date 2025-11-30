رئاسة الحكومة : "يجري العمل حاليا، في إطار مقاربات مجددة على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية"

أفادت رئاسة الحكومة، في إجابة على سؤالين توجّه بهما النائب صابر المصمودي حول وضعية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، أنّ العمل جارٍ حاليا، في إطار مقاربات مُجدّدة، على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية، اعتمادا على تقييم شامل لأدائها وبهدف تعزيز النجاعة والفاعلية وترشيد التصرّف في المال العام، بما يرسّخ المكاسب المرتبطة بالحقوق والحريات وفق مقتضيات الدستور التونسي.



مراجعة شاملة في مجال حماية المعطيات الشخصية



حق النفاذ إلى المعلومة: تحديات هيكلية وتعطّل في التسيير



إجراءات مرتقبة لإعادة الهيكلة



أوضحت رئاسة الحكومة أنّ عددا من أحكامالمتعلق بحماية المعطيات الشخصية لم تعد ملائمة للتطور التكنولوجي والتشريعي، ومنها التنصيص على عضوية ممثل عن مجلس المستشارين الذي لم يعد قائما، إلى جانب مقتضيات أخرى تتطلّب المراجعة.وبيّنت أنّ النماذج المقارنة في العالم تختلف بين مجالس وهيئات وطنية ولجان مختصة، وأن تركيبة الهيئة في تونس تضمّ 15 عضوا وفق القانون، مضيفة أنّ، باعتبار أنّ آخر تركيبة عُيّنت بأمر حكومي سنة 2021.كما شدّدت على أنّ مختلف هياكل الدولة تعمل على ضمان حماية الحياة الخاصة، عبر تطوير التشريعات، وتدعيم الهياكل، واعتماد آليات التوعية والردع.وذكّرت في هذا الإطار بالمنشور عدد 18 الصادر في، الذي ألزم الهياكل العمومية بتعيينوإنجازوبيّنت رئاسة الحكومة أنّ كل الهياكل العمومية تعمل على ضمانتكريسا للشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، من خلال الرقمنة والبيانات المفتوحة وتبسيط الإجراءات.وذكّرت بما نصّ عليهالذي يفرض نشر المعلومة بمبادرة من الهياكل العمومية، وتمكين طالبي النفاذ منها، تحت طائلة العقوبات.كما أشارت إلى أنّيتركّب من 9 أعضاء يتم انتخابهم من مجلس نواب الشعب لمدة 6 سنوات، غير أنّ المجلس يشهد، ما عطّل انعقاد جلساته قانونيا، وتسبّب تبعا لذلك فيلبقية أعضائه وفق قاعدة "العمل المنجَز".وأضافت أنّ طريقة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من قبل البرلمان تختلف عن أغلب الهيئات المستقلة الأخرى التي يقع تعيين مجالسها من قبل رئيس الدولة، مما يجعل من الضروريلضمان الانسجام والنجاعة.أكدت رئاسة الحكومة أنّ مختلف الإجراءات الجارية تأتي ضمن رؤية تهدف إلىفي مجالي حماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة، وبما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي وتفعيل الهيئات الدستورية والرقابية في أفضل الظروف.وختمت بالإشارة إلى أنّ النائب صابر المصمودي كان قد تقدّم خلال شهر أكتوبر الماضي بسؤالين كتابيين حول الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، وذلك في إطار متابعة هذا الملف الحساس المتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين