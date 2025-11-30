Babnet   Latest update 20:18 Tunis

النافذة الاولى من تصفيات كاس العالم لكرة السلة (قطر 2027) : المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغيني 57 - 66

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c97cbd824d7.74417899_qmeghlfipkojn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 19:14
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الأحد أمام نظيره الغيني بنتيجة 57 - 66 لحساب الجولة الثالثة من منافسات النافذة الاولى لتصفيات كاس العالم قطر 2027.

وكان المنتخب التونسي قد فاز في الجولتين الأوليين تواليا على المنتخبين النيجيري 88-78 والرواندي 79 - 66.



وأنهى المنتخب التونسي النافذة الأولى، الجارية منافساتها بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الغيني بـ 6 نقاط.

النتائج الحاصلة:

الأحد 30 نوفمبر 2025
تونس - غينيا 66 - 57
نيجيريا - روندا (20:00 س)

السبت 29 نوفمبر 2025
تونس - روندا 79 - 66
نيجيريا - غينيا 55 - 69

الخميس 27 نوفمبر 2025
تونس - نيجيريا 88 - 78
غينيا - رواندا 82 - 70

الترتيب

غينيا 6 3
تونس 5 3
نيجيريا 2 2
رواندا 2 2


