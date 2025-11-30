النافذة الاولى من تصفيات كاس العالم لكرة السلة (قطر 2027) : المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغيني 57 - 66
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الأحد أمام نظيره الغيني بنتيجة 57 - 66 لحساب الجولة الثالثة من منافسات النافذة الاولى لتصفيات كاس العالم قطر 2027.
وكان المنتخب التونسي قد فاز في الجولتين الأوليين تواليا على المنتخبين النيجيري 88-78 والرواندي 79 - 66.
وأنهى المنتخب التونسي النافذة الأولى، الجارية منافساتها بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الغيني بـ 6 نقاط.
النتائج الحاصلة:الأحد 30 نوفمبر 2025
تونس - غينيا 66 - 57
نيجيريا - روندا (20:00 س)
السبت 29 نوفمبر 2025
تونس - روندا 79 - 66
نيجيريا - غينيا 55 - 69
الخميس 27 نوفمبر 2025
تونس - نيجيريا 88 - 78
غينيا - رواندا 82 - 70
الترتيبغينيا 6 3
تونس 5 3
نيجيريا 2 2
رواندا 2 2
