النافذة الاولى من تصفيات كاس العالم لكرة السلة (قطر 2027) : المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغيني 57 - 66

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الأحد أمام نظيره الغيني بنتيجة 57 - 66 لحساب الجولة الثالثة من منافسات النافذة الاولى لتصفيات كاس العالم قطر 2027.



وكان المنتخب التونسي قد فاز في الجولتين الأوليين تواليا على المنتخبين النيجيري 88-78 والرواندي 79 - 66.









وأنهى المنتخب التونسي النافذة الأولى، الجارية منافساتها بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الغيني بـ 6 نقاط.



النتائج الحاصلة:

الأحد 30 نوفمبر 2025

تونس - غينيا 66 - 57

نيجيريا - روندا (20:00 س)



السبت 29 نوفمبر 2025

تونس - روندا 79 - 66

نيجيريا - غينيا 55 - 69



الخميس 27 نوفمبر 2025

تونس - نيجيريا 88 - 78

غينيا - رواندا 82 - 70



الترتيب

غينيا 6 3

تونس 5 3

نيجيريا 2 2

