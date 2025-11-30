Babnet   Latest update 20:18 Tunis

وزير الشباب والرياضة يزور وفد المنتخب التونسي لكرة القدم في الدوحة

Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 20:03
      
أدى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي زيارة لوفد المنتخب الوطني لكرة القدم في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اطّلع خلالها على ظروف التحضيرات الأخيرة لنسور قرطاج قبل انطلاق منافسات البطولة. وحثّ اللاعبين والطاقم الفني على بذل أقصى الجهود ورفع راية الوطن عاليًا في هذه التظاهرة العربية الكبرى، مؤكدا دعم الدولة التونسية لهم من أجل الفوز بهذا اللقب العربي

وتحوّل وزير الشباب والرياضة  إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل تونس في حفل افتتاح بطولة "كأس العرب  قطر 2025"، المزمع إقامته في ملعب البيت الدولي بمدينة الخور القطرية يوم الإثنين غرة ديسمبر 2025.

ويستهل المنتخب التونسي مشاركته في كاس العرب غدا الاثنين (س14) بمواجهة نظيره السوري لحساب الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا منتخبي قطر وفلسطين.


