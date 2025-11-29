Babnet   Latest update 13:23 Tunis

تغييرات جوهرية في لوائح كأس العرب 2025 تعزّز الطابع الرسمي للبطولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692ae0e049f763.05095756_nljgpikqomefh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 13:01
      
تشهد النسخة الحادية عشرة من كأس العرب لكرة القدم، التي تنطلق الاثنين المقبل في الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر، جملة من التعديلات العميقة على مستوى اللوائح، في خطوة اعتبرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تعزيزًا لمكانة البطولة ووزنها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وهذه النسخة هي الثانية التي ينظمها الفيفا بعد نسخة 2021، والتي مثّلت منعطفًا مهمًا باعتماد البطولة رسميًا ضمن روزنامته، مع التزام الاتحاد الدولي بالإشراف على النسخ الثلاث المقبلة في 2029 و2033، شريطة أن تحتضنها الدوحة.



مباريات رسمية تحتسب نقاطها في التصنيف الدولي

أبرز تعديل في نسخة 2025 يتمثل في اعتبار جميع المباريات رسمية، على أن تُحتسب نقاطها ضمن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، خلافًا للنسخ السابقة التي كانت تُعامل كمباريات ودية.

ويُتوقّع أن يمنح هذا القرار البطولة قيمة تنافسية مضافة، خصوصًا بالنسبة للمنتخبات الساعية لتحسين ترتيبها الدولي.

قواعد جديدة لكسر التعادل

أدخل الفيفا لأول مرة في تاريخ مسابقاته تعديلات تخصّ آلية كسر التعادل بين المنتخبات في مرحلة المجموعات.
وسيتمّ الاحتكام أولًا إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، عوضًا عن فارق الأهداف العام، ثم يُعتمد عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، ففارق الأهداف الإجمالي لاحقًا، ثم الأهداف المسجلة في كامل مباريات المجموعة.

كما ألغى الفيفا خيار القرعة كحلّ أخير، واعتمد بدلًا منه على التصنيف الدولي لتحديد المتأهل الأعلى ترتيبًا في حال استمرار التساوي.

جوائز مالية غير مسبوقة

رفعت اللجنة المنظمة القيمة الإجمالية للجوائز المالية إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تحفيز المنتخبات وزيادة جاذبية البطولة.

إقبال جماهيري واسع

أفاد المدير التنفيذي للبطولة، جاسم عبد العزيز الجاسم، بأن 30% من تذاكر البطولة بيعت خارج قطر، مع تسجيل أعلى نسب الإقبال في الأردن والسعودية.
وستقام مباراة الافتتاح بين قطر وفلسطين في استاد البيت، بينما تستضيف ملعب لوسيل المباراة النهائية.

تركيبة المجموعات

* المجموعة 1: قطر – فلسطين – سوريا – تونس
* المجموعة 2: المغرب – السعودية – عُمان – جزر القمر
* المجموعة 3: مصر – الأردن – الكويت – الإمارات
* المجموعة 4: الجزائر – البحرين – العراق – السودان


