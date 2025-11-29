توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة جندوبة ومنظمة "أندا" لدعم ريادة الأعمال لدى الطلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66f7bc18421c55.75041945_qefjpgoilhnkm.jpg width=100 align=left border=0>

أمضت، جامعة جندوبة، ومنظمة "أندا العالم العربي"، مؤخرا، اتفاقية شراكة تهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات الريادة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية.



وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز روح المبادرة والثقافة الريادية داخل الوسط الجامعي ودعم الابتكار وتطوير مبادرات طلابية قادرة على خلق قيمة مضافة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.









وتنص الاتفاقية على تطوير مهارات الأساتذة المرجعيين بقطب "الطالب المبادر" بجامعة جندوبة وتنظيم برامج تكوين متقدمة بما يتيح للطلبة بيئة محفزة على الإبداع وصقل الأفكار وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتجسيم.



وسيتم، بمقتضى الاتفاقية فتح الباب أمام الطلبة للانتفاع بشبكة واسعة من شركاء "أندا" وتكوين مجتمع جامعي من الأساتذة المؤطرين يعمل في تناغم مع فريق المنظمة لضمان مرافقة فعالة للطلبة المبادرين سواء في مشاريع التخرج أو في إطار الحصول على صفة "الطالب المبادر" ضمن التشريعات الوطنية للريادة.