أولمبيك مرسيليا يتعاقد مع اللاعب التونسي أنيس دوبال

أعلن أولمبيك مرسيليا اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب التونسي أنيس دوبال بعقد يمتدّ إلى غاية سنة 2028.

يذكر أنّ اللاعب أنيس دوبال يشغل خطة مدافع ظهير أيسر وسبق له اللعب لفائدة المنتخب التونسي لأقل من 20 عاما وأقل من 23 عاما.