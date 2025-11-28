بطولة افريقيا للجيدو (أواسط) : التونسي آدم الكوكي يتوّج بالميدالية الذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929f9e1725039.68247493_pelkjmngqhoif.jpg width=100 align=left border=0>

توج المصارع التونسي آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ) بذهبية بطولة افريقيا للجيدو لصنف الأواسط الجارية بمدينة أبيدجان الايفوارية.

وكان الكوكي تفوق على الايفواريين دان ايزيرم بحركة الاسقاط "ايبون" ولاسين واتارا.