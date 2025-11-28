Babnet   Latest update 21:13 Tunis

بطولة افريقيا للجيدو (أواسط) : التونسي آدم الكوكي يتوّج بالميدالية الذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929f9e1725039.68247493_pelkjmngqhoif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 20:35 قراءة: 0 د, 10 ث
      
توج المصارع التونسي آدم الكوكي (وزن أكثر من 100 كلغ)  بذهبية بطولة افريقيا للجيدو لصنف الأواسط الجارية بمدينة أبيدجان الايفوارية.
وكان الكوكي تفوق على الايفواريين دان ايزيرم بحركة الاسقاط "ايبون" ولاسين واتارا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319401


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:45
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-10
18°-10
19°-12
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*