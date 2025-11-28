الكنام يؤكد مواصلة التكفل بالخدمات الصحية الموصوفة من قبل الأطباء المتعاقدين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a5891d37e9d9.75522291_fqoinmelhpjgk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الجمعة عن مواصلة التكفل بالخدمات الصحية الموصوفة من قبل الأطباء المتعاقدين.



وأضاف في بلاغ له، انه يواصل خلاص أتعاب الأطباء دون تغيير في الإجراءات المعتمدة.









وأكد الصندوق مواصلة عقد جلسات العمل مع نقابة أطباء القطاع الخاص.

