الكنام يؤكد مواصلة التكفل بالخدمات الصحية الموصوفة من قبل الأطباء المتعاقدين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a5891d37e9d9.75522291_fqoinmelhpjgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025
      
أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الجمعة عن مواصلة التكفل بالخدمات الصحية الموصوفة من قبل الأطباء المتعاقدين.

وأضاف في بلاغ له، انه يواصل خلاص أتعاب الأطباء دون تغيير في الإجراءات المعتمدة.



وأكد الصندوق مواصلة عقد جلسات العمل مع نقابة أطباء القطاع الخاص.


