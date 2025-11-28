الكنام يؤكد مواصلة التكفل بالخدمات الصحية الموصوفة من قبل الأطباء المتعاقدين

الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:45
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 87
16°
12°
الــرياح:
4.12 كم/س
9°
تونس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
16°-9
17°-11
19°-10
18°-10
19°-12
- Avoirs en devises
24593,7
(28/11)
- Jours d'importation
105
- 1 € = 3,41613 DT 1$ =2,94663 DT
- Solde Compte du Trésor (28/11) 864,2 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 325) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 17 018) وزارة الشؤون الثقافية تنعى رحيل ا
( 16 886) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 15 644) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 14 463) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 13 301) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 13 218) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 13 203) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 13 188) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 12 914) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 12 848) رئيس الجمهوريّة يستدعي سفير الاتحا
( 12 469) لجنة المالية بالبرلمان تصادق على م
( 10 863) الزيت التونسي الشبح في أوروبا ..ما
( 10 806) المفوضيّة الاوروبية ترد على استدعا
( 10 511) والد الطفل عمر المؤدب: "أجلنا موعد
( 9 451) مهدي ميلاد: يعلن انسحاب المدرب فوز
( 9 441) على المباشر، الجوادي لمسؤول بوزارة
( 9 420) ترامب يخرج على البروتوكول ويسأل ال
( 9 205) وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زمي
( 9 115) تونس تفوز على الأردن 3-2 في مباراة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319400