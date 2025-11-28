محمد العياري مدربا جديدا لمستقبل سليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929ee33c648a2.48505923_ohenqilmpjfkg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مستقبل سليمان اليوم الجمعة التوصل للاتفاق مع المدرب محمد العياري ليكون على رأس الاطار الفني للفريق خلال مرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وذلك بعد أيام من استقالة المدرب سامي القفصي.

وأورد مستقبل سليمان على صفحته الرسمية أنّ محمد العياري سيقود الفريق بمساعدة المدرب المساعد بسام زنودة.

يذكر أنّ محمد العياري صاحب الـ 43 عاما، سبق له أن درب مستقبل سليمان في 2023 كما اشرف أيضا على تدريب أكثر من فريق خصوصا في السعودية على غرار نادي الساحل ونادي هاجر كما شغل خطة مساعد مدرب في الملعب التونسي وفي نادي نجران السعودي.





ويحتل مستقبل سليمان المركز 14 في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 11 نقطة وذلك بعد مضي 15 جولة.