مباراة ودية: فوز النادي الإفريقي على نجوم القدس الفلسطينية 2-صفر

فاز النادي الإفريقي، اليوم الجمعة، على ضيفه نجوم القدس الفلسطيني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.



وسجّل ثنائية الفريق كلّ من:









* معتز الزمزمي في الدقيقة 54

* بسام الصرافي في الدقيقة 58