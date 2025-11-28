Babnet   Latest update 20:15 Tunis

مباراة ودية: فوز النادي الإفريقي على نجوم القدس الفلسطينية 2-صفر

Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 19:43
      
فاز النادي الإفريقي، اليوم الجمعة، على ضيفه نجوم القدس الفلسطيني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

وسجّل ثنائية الفريق كلّ من:



* معتز الزمزمي في الدقيقة 54
* بسام الصرافي في الدقيقة 58


