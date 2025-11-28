البطولة الافريقية للكانوي كاياك: المشاركة التونسية تستهل مشوارها بذهبية وبرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929ea8e763d52.39529445_olqehnkpjfigm.jpg width=100 align=left border=0>

أحرزت المشاركة التونسية ذهبية وبرونزية في بطولة إفريقيا للكياك والكانوي السرعة أكابر وتحت 23 عاما والأواسط التي تحتضنها شواطئ العاصمة الأنغولية لواندا من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.



وجاءت الذهبية عن طريق محمد حميدة في سباق 1000م كانوي أواسط محققا توقيتا قدره 05:20.82 دق، فيما جاءت البرونزية عن طريق محمد النفاتي في سباق 1000م كاياك أواسط محققا زمنا قدره 04:34.68 دق.









ويمثل تونس في هذه البطولة القارية 13 رياضيا في جميع الأصناف (أصاغر وأواسط وأقل من 23 سنة وأكابر ذكورا وإناثا) وهم:

صلاح الدين مقنين (أقل من 23 سنة - كاياك) – أنس بن شعبان (أواسط - كاياك) – فاروق الدالي (أكابر - كاياك) – قصي العلاقي (أقل من 23 سنة - كاياك) – محمد إلياس الطرابلسي (أواسط - كانوي) – محمد علي حميدة (أواسط - كانوي) – آدم الحبيب (أصاغر - كاياك) – محمد النفاتي (أصاغر - كاياك) – هبة بن بوبكر (أقل من 23 سنة - كاياك) – صبيحة بن عثمان (وسطيات - كاياك) – أنس بحرون (صغريات - كاياك) – فرح نفاتي (صغريات - كانوي) – نادرة الطرابلسي (كبريات - كانوي).