Babnet   Latest update 20:15 Tunis

البطولة الافريقية للكانوي كاياك: المشاركة التونسية تستهل مشوارها بذهبية وبرونزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929ea8e763d52.39529445_olqehnkpjfigm.jpg width=100 align=left border=0>
محمد حميدة
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 19:28 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أحرزت المشاركة التونسية ذهبية وبرونزية في بطولة إفريقيا للكياك والكانوي السرعة أكابر وتحت 23 عاما والأواسط التي تحتضنها شواطئ العاصمة الأنغولية لواندا من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وجاءت الذهبية عن طريق محمد حميدة في سباق 1000م كانوي أواسط محققا توقيتا قدره 05:20.82 دق، فيما جاءت البرونزية عن طريق محمد النفاتي في سباق 1000م كاياك أواسط محققا زمنا قدره 04:34.68 دق.



ويمثل تونس في هذه البطولة القارية 13 رياضيا في جميع الأصناف (أصاغر وأواسط وأقل من 23 سنة وأكابر ذكورا وإناثا) وهم:
صلاح الدين مقنين (أقل من 23 سنة - كاياك) – أنس بن شعبان (أواسط - كاياك) – فاروق الدالي (أكابر - كاياك) – قصي العلاقي (أقل من 23 سنة - كاياك) – محمد إلياس الطرابلسي (أواسط - كانوي) – محمد علي حميدة (أواسط - كانوي) – آدم الحبيب (أصاغر - كاياك) – محمد النفاتي (أصاغر - كاياك) – هبة بن بوبكر (أقل من 23 سنة - كاياك) – صبيحة بن عثمان (وسطيات - كاياك) – أنس بحرون (صغريات - كاياك) – فرح نفاتي (صغريات - كانوي) – نادرة الطرابلسي (كبريات - كانوي).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319391


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:45
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-11
19°-10
18°-10
19°-12
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*