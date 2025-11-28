Babnet   Latest update 18:46 Tunis

توسيع مجالات التعاون بين تونس والولايات المتحدة محور لقاء كاتب الدولة للخارجية بالسفير الأمريكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929d7e918bc87.14643861_efoglmhiknjpq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 18:11
      
أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، محادثة سفير الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس "بيل بزّي"، مثلت مناسبة "لتأكيد الأهميّة التي توليها تونس للشراكة مع الولايات المتحدة والدعوة إلى مزيد العمل على الارتقاء بها في كافّة المجالات".

وعبر كاتب الدولة عن "استعداد الوزارة لتوفير الدعم للسفير في أداء مهامّه في أحسن الظروف بما يُمكّن من مزيد تمتين مجالات التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



ومن جانبه، أكّد السفير الأمريكي على الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري والأكاديمي والعلمي، فضلا عن حرصه على الإسهام في تعزيز أواصر الصداقة ودعم جسور التواصل بين شعبي البلدين.


الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
