مؤسسة صينية تعتزم إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات الليثيوم في تونس

Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 16:38
      
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اعتزام مؤسسة صينية مختصة في تصنيع منظومات تخزين الطاقة إحداث وحدة جديدة لإنتاج بطاريات الليثيوم في تونس.
جاء اعلان الوزارة في بلاغ اصدرته الجمعة اثر لقاء جمع وزيرة الصناعة، فاطمة شيبوب الثابت بوفد عن المؤسسة الصينية وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان وثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من المؤسسات تحت الإشراف.


وأعرب المستثمر الصيني اعتزامه إحداث وحدة صناعية مختصّة في إنتاج بطاريات الليثيوم الموجّهة للسوق المحلية والاقليمية وذلك بالشراكة مع مستثمر تونسي، وفق البلاغ.


ويندرج هذا المشروع في إطار دعم الإنتاج المحلي للبطاريات والأنظمة الإلكترونية بهدف دعم التنقل الكهربائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشاد الوفد الصيني بمقومات البنية التحتية الصناعية الوطنية والكفاءات البشرية المحلية مشيرا إلى مكانة تونس كموقع استراتيجي للتصنيع والابتكار وبوابة عبور نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.
يشار إلى أنّ هذه المؤسسة الصينية تأسست سنة 2016 وهي مختصة في تقديم حلول ذكية في قطاع الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة متعددة الاستعمالات.


الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
