إيــقــاف المعتــدين في حادثة تخريب عربتي المترو للخط رقم 5

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من القاء القبض على المتسببين في تهشيم عدد من اللوحات البلورية لعربتي المترو، مساء أمس الخميس 27 نوفمبر 2025 على الخط رقم 5 بينما كان في اتجاه محطة "برشلونة" .



وتتمثل الحادثة، وفق بلاغ لشركة النقل بتونس اليوم الجمعة، في إقدام مجموعة من الشباب على استهداف العربتين بالرشق بالحجارة على مستوى محطة "العمران الأعلى" في حدود الساعة 18 و30 دق مما تسبب، بالإضافة إلى الاضرار المادية للعربة، في توقف الخط عن الجولان لمدة 20 دق.









وتولت الوحدات الأمنية التدخل الحيني للقيام بالمعاينات اللازمة والقبض على المعتدين، وفق نص البلاغ.



و جددت الشركة نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدات مؤكدة عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كل المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل. وتولت الوحدات الأمنية التدخل الحيني للقيام بالمعاينات اللازمة والقبض على المعتدين، وفق نص البلاغ.و جددت الشركة نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدات مؤكدة عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كل المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل.