Babnet   Latest update 14:04 Tunis

إيــقــاف المعتــدين في حادثة تخريب عربتي المترو للخط رقم 5

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 13:49 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من القاء القبض على المتسببين في تهشيم عدد من اللوحات البلورية لعربتي المترو، مساء أمس الخميس 27 نوفمبر 2025 على الخط رقم 5 بينما كان في اتجاه محطة "برشلونة" .

وتتمثل الحادثة، وفق بلاغ لشركة النقل بتونس اليوم الجمعة، في إقدام مجموعة من الشباب على استهداف العربتين بالرشق بالحجارة على مستوى محطة "العمران الأعلى" في حدود الساعة 18 و30 دق مما تسبب، بالإضافة إلى الاضرار المادية للعربة، في توقف الخط عن الجولان لمدة 20 دق.



وتولت الوحدات الأمنية التدخل الحيني للقيام بالمعاينات اللازمة والقبض على المعتدين، وفق نص البلاغ.

و جددت الشركة نداءها إلى كافة الأطراف المعنية من أجل الاصطفاف للتصدي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة للمحافظة على الأرواح والمعدات مؤكدة عدم التسامح والتنازل عن حقها ومتابعة كل المتسببين في حوادث الشغب والتخريب لضمان ديمومة المرفق العمومي للنقل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319370


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | 7 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:11
05:39
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
  • Avoirs en devises
    24841,2

  • (27/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41331 DT        1$ =2,94916 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/11)   1021,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*