برلمان: مشروع قانون المالية لسنة 2026 في نسخته المعدلة

رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذّي جاء في 61 فصلا، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار.



مداخيل الدولة لسنة 2026



الجلسة العامة المشتركة



الحسابات الخاصة والخزينة



نفقات الدولة وموارد الخزينة



مصادر تمويل الخزينة



المؤسسات العمومية



ترخيص استثنائي للبنك المركزي



تتوزع مداخيل الدولة لسنةإلى:* مداخيلبقيمة(تمثّلمن مداخيل الميزانية)* مداخيلبقيمةبقيمةوتبعا لذلك، توقّع مشروع القانون أن يكونفي حدودخلال السنة القادمة.كان من المتوقع عرض مشروع قانون المالية لسنة، في نسخته المعدلة — المنشورة على موقع مجلس النواب منذ أمس — للتداول في إطار جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم بداية من الساعةمن صباح الجمعة، لكنها لم تنطلق إلى حدود هذه الساعة.* ضبط الفصلالمداخيل الموظفة للحسابات الخاصة بالخزينة لسنةفي حدود* بينما ضبط الفصلمقابيض حسابات أموال المشاركة لسنةفي حدود* قدّرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بـ* ستكون موارد الخزينة في مستوىمخصّصة لتمويل:ستتأتى موارد الخزينة أساسا من:نصّ الفصلانعلى أنّ موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها بميزانية الدولة حسب المهمات لسنة— والتي تعد— تقدّر بـالفصلخوّل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدودوتُسدّد هذه التسهيلات:* منهاويعد هذا الترخيص استثناءً لأحكام الفصلمن القانون عددالمتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.