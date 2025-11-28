مشروع قانون المالية 2026: 7 فصول جديدة تُعرض على الجلسة العامة المشتركة

تنطلق، اليوم الجمعة، الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أصبح يضم 61 فصلاً بعد إدراج 7 فصول جديدة واقتراح إسقاط 3 فصول من النسخة الأصلية التي قدّمتها الحكومة.



فصول رُفضت داخل لجنة المالية



سبعة فصول جديدة مقترحة



1. امتياز جبائي للعائلات عند توريد أو اقتناء سيارة



2. تخفيف العبء الجبائي على جرايات التقاعد



3. برنامج انتداب مباشر للمعطلين أصحاب الشهائد



4. إعفاءات للفلاحين المتضررين من الجفاف



5. توحيد المعلوم على البيئة بين المحلي والمورّد



6. دعم الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري



7. جدولة وتسوية ديون الفلاحين والمؤسسات الفلاحية



تضمّن المشروع الحكومي في نسخته الأولى، وأسقطت لجنتا المالية والميزانية:: المتعلّق بتنقيح المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بنسبة 35% و40%.: الخاص بمراجعة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية.: المتعلّق بإلغاء الضريبة على الثروة العقارية الواردة في قانون المالية 2023.منح امتياز جبائيللعائلة المقيمة عند:* توريد سيارة* أو اقتنائها من السوق المحليةعلى أن تكون جديدة أو مستعملة بأقل من 8 سنوات.تنقيح تدريجي لنسبة الطرح من الجرايات:* 25% حالياً* 30% سنة 2027* 35% سنة 2028* 40% ابتداءً من 2029وذلك لدعم المقدرة الشرائية للمتقاعدين.إحداث برنامج خاص لانتداب من طالت بطالتهم عبر:في القطاع العمومي* تخصيص اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى.يتضمن المقترح:* إعفاء منللأراضي خلال سنوات الجفاف* إعفاء منعند تقديم مطلب قبل 31 ديسمبر 2026* خلاص بقية الديون علىمع دفع 10% مسبقاً* إعفاء من معاليم التمديد أو تجديد العقود عند دخول القانون حيز النفاذ.إضافة منتجات جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للمعلوم البيئي مثل:* أنواع من الأقمشة* الأكياس المصنعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلينوذلك لإرساء مبدأ "المعاملة المتساوية" بين المنتج المحلي والمستورد.إضافة فصل يضبط قواعد صندوقينص الفصل على:* إلزام البنوك بإعادة جدولة ديون الفلاحين (الصنف 2 فما فوق) لمدة 10 سنوات مع سنة امهال* إسقاط خطايا التأخير* التخلي عن 50% من الفوائد* تسديد ديون الصنف 4 و5 خلال سنة قابلة للتجديد* حذف التصنيف البنكي السلبي بعد الاتفاق* استثناء الديون محل قضايا فساد أو تبييض أموال.