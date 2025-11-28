مشروع قانون المالية 2026: 7 فصول جديدة تُعرض على الجلسة العامة المشتركة
تنطلق، اليوم الجمعة، الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أصبح يضم 61 فصلاً بعد إدراج 7 فصول جديدة واقتراح إسقاط 3 فصول من النسخة الأصلية التي قدّمتها الحكومة.
فصول رُفضت داخل لجنة المالية
تضمّن المشروع الحكومي في نسخته الأولى 57 فصلاً، وأسقطت لجنتا المالية والميزانية:
* الفصل 20: المتعلّق بتنقيح المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بنسبة 35% و40%.
* الفصل 47: الخاص بمراجعة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية.
* الفصل 50: المتعلّق بإلغاء الضريبة على الثروة العقارية الواردة في قانون المالية 2023.
سبعة فصول جديدة مقترحة
1. امتياز جبائي للعائلات عند توريد أو اقتناء سيارةمنح امتياز جبائي مرة واحدة في الحياة للعائلة المقيمة عند:
* توريد سيارة
* أو اقتنائها من السوق المحلية
على أن تكون جديدة أو مستعملة بأقل من 8 سنوات.
2. تخفيف العبء الجبائي على جرايات التقاعدتنقيح تدريجي لنسبة الطرح من الجرايات:
* 25% حالياً
* 30% سنة 2027
* 35% سنة 2028
* 40% ابتداءً من 2029
وذلك لدعم المقدرة الشرائية للمتقاعدين.
3. برنامج انتداب مباشر للمعطلين أصحاب الشهائدإحداث برنامج خاص لانتداب من طالت بطالتهم عبر:
* الانتداب المباشر في القطاع العمومي
* تخصيص اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى.
4. إعفاءات للفلاحين المتضررين من الجفافيتضمن المقترح:
* إعفاء من معاليم الكراء للأراضي خلال سنوات الجفاف
* إعفاء من خطايا التأخير عند تقديم مطلب قبل 31 ديسمبر 2026
* خلاص بقية الديون على 5 سنوات مع دفع 10% مسبقاً
* إعفاء من معاليم التمديد أو تجديد العقود عند دخول القانون حيز النفاذ.
5. توحيد المعلوم على البيئة بين المحلي والمورّدإضافة منتجات جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للمعلوم البيئي مثل:
* أنواع من الأقمشة
* الأكياس المصنعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين
وذلك لإرساء مبدأ "المعاملة المتساوية" بين المنتج المحلي والمستورد.
6. دعم الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصريإضافة فصل يضبط قواعد صندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري.
7. جدولة وتسوية ديون الفلاحين والمؤسسات الفلاحيةينص الفصل على:
* إلزام البنوك بإعادة جدولة ديون الفلاحين (الصنف 2 فما فوق) لمدة 10 سنوات مع سنة امهال
* إسقاط خطايا التأخير
* التخلي عن 50% من الفوائد
* تسديد ديون الصنف 4 و5 خلال سنة قابلة للتجديد
* حذف التصنيف البنكي السلبي بعد الاتفاق
* استثناء الديون محل قضايا فساد أو تبييض أموال.
