مشروع قانون المالية 2026: 7 فصول جديدة تُعرض على الجلسة العامة المشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f22df61ab201.64371784_jhpgmqfloinke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 12:31 قراءة: 1 د, 55 ث
      
تنطلق، اليوم الجمعة، الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أصبح يضم 61 فصلاً بعد إدراج 7 فصول جديدة واقتراح إسقاط 3 فصول من النسخة الأصلية التي قدّمتها الحكومة.

فصول رُفضت داخل لجنة المالية


تضمّن المشروع الحكومي في نسخته الأولى 57 فصلاً، وأسقطت لجنتا المالية والميزانية:


* الفصل 20: المتعلّق بتنقيح المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بنسبة 35% و40%.
* الفصل 47: الخاص بمراجعة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية.
* الفصل 50: المتعلّق بإلغاء الضريبة على الثروة العقارية الواردة في قانون المالية 2023.

سبعة فصول جديدة مقترحة

1. امتياز جبائي للعائلات عند توريد أو اقتناء سيارة

منح امتياز جبائي مرة واحدة في الحياة للعائلة المقيمة عند:

* توريد سيارة
* أو اقتنائها من السوق المحلية
على أن تكون جديدة أو مستعملة بأقل من 8 سنوات.

2. تخفيف العبء الجبائي على جرايات التقاعد

تنقيح تدريجي لنسبة الطرح من الجرايات:

* 25% حالياً
* 30% سنة 2027
* 35% سنة 2028
* 40% ابتداءً من 2029
وذلك لدعم المقدرة الشرائية للمتقاعدين.

3. برنامج انتداب مباشر للمعطلين أصحاب الشهائد

إحداث برنامج خاص لانتداب من طالت بطالتهم عبر:

* الانتداب المباشر في القطاع العمومي
* تخصيص اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى.

4. إعفاءات للفلاحين المتضررين من الجفاف

يتضمن المقترح:

* إعفاء من معاليم الكراء للأراضي خلال سنوات الجفاف
* إعفاء من خطايا التأخير عند تقديم مطلب قبل 31 ديسمبر 2026
* خلاص بقية الديون على 5 سنوات مع دفع 10% مسبقاً
* إعفاء من معاليم التمديد أو تجديد العقود عند دخول القانون حيز النفاذ.

5. توحيد المعلوم على البيئة بين المحلي والمورّد

إضافة منتجات جديدة إلى قائمة المواد الخاضعة للمعلوم البيئي مثل:

* أنواع من الأقمشة
* الأكياس المصنعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين
وذلك لإرساء مبدأ "المعاملة المتساوية" بين المنتج المحلي والمستورد.

6. دعم الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري

إضافة فصل يضبط قواعد صندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري.

7. جدولة وتسوية ديون الفلاحين والمؤسسات الفلاحية

ينص الفصل على:

* إلزام البنوك بإعادة جدولة ديون الفلاحين (الصنف 2 فما فوق) لمدة 10 سنوات مع سنة امهال
* إسقاط خطايا التأخير
* التخلي عن 50% من الفوائد
* تسديد ديون الصنف 4 و5 خلال سنة قابلة للتجديد
* حذف التصنيف البنكي السلبي بعد الاتفاق
* استثناء الديون محل قضايا فساد أو تبييض أموال.


